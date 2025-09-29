BIST 11.138
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, kuzeybatı kesimlerden itibaren yurdu etkilemeye başlayan sağanağın bugün akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 50 artarak 66 bin 55'e yükseldi
Arda Güler iddiası İspanyol basını yazdı
Son yıllarda popüler olmuştu ama bu çorbayı haftada 3 kez içen daha hızlı ölüyor
İsrailli Bakan, ateşkese destek için Gazze ile Mısır arasındaki sınır bölgesinde işgalin devamını şart koştu
Okul yemeği 6 bin öğrenciyi mahvetti! Hastaneler doldu taştı
Okan Buruk'tan Liverpool maçı açıklaması Osimhen oynayacak mı?
Nihat Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'na ağır sözler söyledi! O sözler olay oldu
Meclis yeni yasama yılına başlıyor
TOGG T10F ve T10X Almanya'da satışa çıktı! İşte fiyatları
Özgür Özel'e yumruk atmıştı! Selçuk Tengioğlu hakkında flaş karar
Rekabet Kurulundan Banvit'e dev para cezası
Türkiye'deki milyonlarca telefon 3 ay sonra kullanıma kapatılacak
