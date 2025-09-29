BIST 11.138
THY’den Boeing 737 MAX açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak filosunda 36 adet Boeing 737 MAX tipi uçak bulunduğunu ve emniyetli bir şekilde uçtuğunu açıkladı.

THY, geçtiğimiz günlerde uçak üretici firması Boeing ile yapılan anlaşma kapsamında, 100’ü kesin 50’si opsiyonlu olmak üzere 150 adet Boeing 737 MAX tipi uçak alımı gerçekleşeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "THY Ailesinde toplam 36 adet Boeing 737MAX uçağı emniyet ile uçmaktadır. Boeing 2024 ve 2025'te tüm dünyaya toplam 545 737 MAX uçağı teslim etmiş, 793 adet 737 MAX siparişi almıştır” ifadelerini kullandı. 

