Katılım Emeklilik "Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu"nu işleme sundu

Katılım Emeklilik, gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nu (KGC) işleme sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, değerli bir maden olduğu kadar sanayi metali özelliği de taşıyan gümüş, son dönemin tercih edilen emtialar arasında yer alıyor ve yatırımcılarına kazandırmayı sürdürüyor.

Uluslararası piyasalarda gümüş fiyatları dolar cinsinden son bir yılda yüzde 40 artarken, son 6 ayda yüzde 32, son bir ayda ise yüzde 14 yükseldi.

Yenilenebilir enerji, elektronik ve elektrikli araçlar gibi endüstriler gümüşü yoğun olarak kullanırken, bu sektörlerden gelen güçlü talep ve yatırımcıların güvenli liman arayışı da fiyatları yukarı çeken faktörlerin başında geliyor.

Bu gelişmeler ışığında Katılım Emeklilik, gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nu işleme sunarak faizsiz fon sayısını 20'ye yükseltti.

Katılımcılara değerli maden odaklı, uzun vadeli birikim yapma imkanı sunan fonun işlemlerine, BEFAS, Katılım Emeklilik sitesi, mobil uygulaması, bankaların mobil veya internet şubesi ve diğer finansal yatırım kanallarından erişilebiliyor. Emeklilik sisteminde olan herkes tarafından da bu fon tercih edilebiliyor.

- Fon büyüklüğü 1,4 trilyon liranın üzerinde

Katılım Emeklilik, ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 379 bin bireysel emeklilik sözleşmesine ulaşarak sistemdeki konumunu pekiştirdi. Katılımcıların toplam fon büyüklüğü ise 50 milyar lira seviyesinin üzerine çıktı.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) genel büyümesine paralel olarak, yılın 7 ayında sistemdeki fon büyüklüğü yüzde 27 artarak 1,4 trilyon liranın üzerine çıktı. Aynı dönemde sisteme yaklaşık 900 bin yeni katılımcı dahil olurken, toplam BES sözleşme adedi 12,3 milyona yükseldi.

Katılım Emeklilik'in faizsiz ilkelere göre yapılandırılmış portföyünde, altın, döviz, katılım endeksli hisse senetleri, kira sertifikaları ve katılım esaslı kısa, orta ve uzun vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına dayalı farklı fonlar yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, tasarruf sahiplerinin güvenli liman arayışında olduğu bir dönemde, gümüş gibi stratejik öneme sahip bir varlıkla temellendirilmiş Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nu sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Sincek, KGC ile faizsiz ilkelere uygun, sürdürülebilir ve uzun vadeli birikim fırsatı sunduklarını kaydetti.

