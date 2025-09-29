BIST 11.138
HSK'ya yeni üye seçimi: Başvurular başladı

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek bir üyelik için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı. Başvuru için son tarih 10 Ekim olarak belirlendi. Karma Komisyon, bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek.

Anayasa ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, TBMM tarafından nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından bir üye HSK'ye seçilecek.

HSK üyeliğine başvuru şartlarını taşıyan aday adaylarının, bugünden itibaren 10 Ekim Cuma günü saat 17.00’ye kadar şahsen veya posta yoluyla TBMM Başkanlığına başvurmaları gerekecek.

TBMM Başkanlığı, yapılan başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden oluşan Karma Komisyona iletecek. Karma Komisyon, bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek.

Beşte üç çoğunluğu aranacak

İlk oylamada aday belirlenememesi halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. TBMM Genel Kurulu ise aynı usul ve nisaplara bağlı kalarak seçimi sonuçlandıracak.

