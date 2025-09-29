BIST 11.138
Özgür Özel'den Mansur Yavaş'ın olası adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Özgür Özel'den Mansur Yavaş'ın olası adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda partisinin adayı olarak ismini açıkladığı ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığında da ön seçim uygulamasına gidileceğini söyledi.

Siyaset kulislerinde Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına "henüz erken" diyerek girmek istemediği konuşulurken, CHP lideri Özgür Özel'den konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

TV 100 canlı yayınında konuşan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına engel çıkması durumunda ne yapacaklarının sorulması üzerine şunları söyledi:

''Biz dedik ki adayımızı belirleyelim. Genel Başkan değil ya da PM olarak belirlemeyelim, tüm delegelere soralım. Mansur Yavaş, o dönem dedi ki 'Ben ön seçime girmeyeyim'. Çıkacak sonuca saygılı olacağını söyledi. Hatta oy kullandı. Mansur Bey bire bir konuşmamızda 'Ön seçim doğru değil' dedi.

Ekrem Başkan'ın bir yedeği yok, Ekrem Başkan adaylaşamazsa biz bunu yine 2 milyon üye ile hatta 15 milyon ile kararlaştırırız. O yüzden Mansur Bey adaylaştırılacaksa da bunu bu şekilde yapacağız."

