BIST 11.152
DOLAR 41,58
EURO 48,73
ALTIN 5.104,09
HABER /  DÜNYA

Türkiye Sumud Filosu'na hızır gibi yetişti! Su almaya başlayan tekneye Türkiye'den yardım gecikmedi

Türkiye Sumud Filosu'na hızır gibi yetişti! Su almaya başlayan tekneye Türkiye'den yardım gecikmedi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu’ndaki "Johnny M" adlı teknenin su alarak arızalanıp yardım çağrısında bulunması üzerine yolcuları, Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edildi.

Abone ol

Girit Adası, Kıbrıs Adası ve Mısır üçgenindeki bir bölgede bulunan tekne, sabah saatlerinde yardım çağrısı yaptı.

Teknenin kaptanı, telsizle yaptığı çağrıda motor bölümünün su aldığını bildirdi.

Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcuların bulunduğu teknede yaşanan tehlike üzerine Türk Kızılay ve diğer bazı yetkililer harekete geçerek tahliyeyi koordine etti.

Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılayın sahadaki katkıları sayesinde operasyonun sorunsuz yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada yetkililer, hem katılımcıların güvenli dönüşünün sağlanmasında hem de insani yardımların filoya ulaştırılmasında kritik rol üstlenen Türk hükümetine ve Türk Kızılaya teşekkür ettiklerini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, operasyonun genel seyrinde önemli bir gecikme beklenmediği, filonun hedefe 4 gün içinde ulaşmasının planlandığı ifade edildi.

Küresel Sumud Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den Mansur Yavaş'ın olası adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Özgür Özel'den Mansur Yavaş'ın olası adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın spiker ile Türkçe sürprizi...
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın spiker ile Türkçe sürprizi...
THY’den Boeing 737 MAX açıklaması
THY’den Boeing 737 MAX açıklaması
Anne ve babasını öldürüp 2 akrabasını yaraladı! Yeni gelişme
Anne ve babasını öldürüp 2 akrabasını yaraladı! Yeni gelişme
Karahan TBMM'de sunum yapacak
Karahan TBMM'de sunum yapacak
Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Bakan Ali Yerlikaya açıkladı
Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Bakan Ali Yerlikaya açıkladı
Uzmanlar uyardı: Kovid-19 vakaları yeniden artıyor
Uzmanlar uyardı: Kovid-19 vakaları yeniden artıyor
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın spiker ile Türkçe sürprizi...
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın spiker ile Türkçe sürprizi...
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 50 artarak 66 bin 55'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 50 artarak 66 bin 55'e yükseldi
Arda Güler iddiası İspanyol basını yazdı
Arda Güler iddiası İspanyol basını yazdı
Son yıllarda popüler olmuştu ama bu çorbayı haftada 3 kez içen daha hızlı ölüyor
Son yıllarda popüler olmuştu ama bu çorbayı haftada 3 kez içen daha hızlı ölüyor