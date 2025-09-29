Sandık izlerinden, eğitim benim yarınlarım kampanyası

Amaç: Mardin ilinde bulunan 14-60 yaş grubundaki kadınların sosyoekonomik hayata katılımlarını sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmek.

Gerekçe: Mardin ilinde sosyoekonomik açıdan dezavantajlı konumda olan kadınların eğitim hayatına ve istihdam alanına katılımlarının yetersiz olduğu bilinmektedir. Kadınlar, geleneksel ve toplumsal sebeplerden ötürü eğitim hayatına devam edememekte; ekonomik hayata katılımlarında ise toplumun “Kadın risk alamaz.” anlayışı, öz sermaye eksikliği, banka kredilerinin yüksek faiz oranları ve aile içinde karar alma mekanizmasına dahil olamamaları önemli engeller oluşturmaktadır.

Eğitim hayatına katılım sağlamamış olmak, ekonomik ve sosyal hayata katılımın önünde ciddi bir engeldir. Bu durum; erken yaşta evliliklerin, kız çocuklarının eğitimden yoksun bırakılmasının, ev merkezli yaşamın yaygınlaşmasının, kadınların kendi sorunlarının farkına varamamasının ve çözüm üretme motivasyonlarının düşük olmasının sebepleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla çocukların ve kadınların ev merkezli yaşamdan sosyal hayata dahil edilmesi, statülerinin yükseltilmesi önemli bir kalkınma gerekliliğidir.

Hedef Kitlesi:

Mardin ilinde yaşayan 14-60 yaş arasındaki kadınlar.

Uygulama Yeri:

Mardin ili.

Uygulama Paydaşları:

Mardin Valiliği,Mardin Artuklu Kaymakamlığı,Mardin Medrese Gül ÇATOM,İstanbul Rekreasyon Derneği(Dr. Ve DÇ hocalar) İstanbul Engelliler Derneği,Özel Mardin Çiçek Rehabilite Merkezi,Sağlık Müdürlüğü, RUBAKAT (Rumeli Balkan Kadınlar Derneği)Mardin Barosudur.

Uygulama Alanı:

Mardin ili Medrese Mahallesi’nde bulunan Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) hizmet binasıdır. ÇATOM, 1996 yılından bu yana kadınların sosyoekonomik statülerini yükseltmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. 07.11.2009 tarihinde Mardin’in Medrese ve Gül mahallelerinde toplumsal çalışmalarına başlamış olup Necmettin, Şehidiye, Eski Hükümet Konağı, Şar, Yeniyol mahallelerinden de katılım sağlamaktadır. Bu proje, hedeflenen mahalleler kapsamında uygulanacaktır.

Hedeflenen Uygulama ve Kapsam:

“Sandık İzlerinden, Eğitim Benim Yarınlarım” kampanyası kapsamında, ÇATOM tarafından belirlenen rol model kadınların Mardin Artuklu Kaymakamlığı öncülüğünde, Açık Öğretim’e kayıtları yapılacak, böylece eğitim hayatına katılımları sağlanacaktır.

Ayrıca 1. ve 2. kademe okur yazar olan, ilköğretim aşamasını tamamlamış veya hâlen yönlendirilme sürecinde olan kadınlar arasından rol modeller seçilerek diğer kadınlara örnek olunacaktır. Böylece eğitimin yaş ve engel tanımadığını vurgulayan bir farkındalıkoluşturulacaktır.

Kadınlara motivasyon ve öz değer eğitimi verilecektir.

Proje kapsamında, eğitimin önemini simgeleyen ve kadınların eğitim hayatına katılımlarını teşvik eden fularlar, ilgili sanatçı tarafından tasarlanarak etkinlikte kadınlara takdim edilecektir. Tasarım, eğitimin önemini ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinde eğitimli kadının rolünü vurgulayacaktır. Basın desteği ile model uygulamanın görünürlüğü artırılacak ve diğer kadınlara örnek olunacaktır.

Uygulama Çıktı ve Sonuçları:

Bu proje ile kadınların eğitim hayatına erişimi sağlanırken sosyoekonomik hayata katılımları mümkün olacaktır. Eğitim sembolü olan sanatçı imzalı fularlar, kadınlar tarafından üretilerek satışa sunulacak, böylece eğitimin önemi yeniden vurgulanacaktır. Proje, kalkınma sürecine katkı sağlarken kadınların toplum içindeki statülerinin ve yaşam kalitelerinin yükselmesine destek olacaktır. Kampanya dahilinde Sanat tarihçisi alanında uzman Dr. Hocamız tarafından tasarlanan eğitim sembolü fular,kadınlara tasarım sanat tarihi eğitimi ve uygulamalı atölye çalışmasından sonraki aşama da,fular eğitim sembolü olarak üretilecek Rekreasyon Derneği ve ÇATOM KADICA Dergisi basın yetkilisi tanıtımı yapılarak, tarafından satışa sunulacak elde edilen gelir katılımcı kadınların ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacı ile aktarılacaktır.Yanısıra;ÇATOM hizmet binası dahilinde bulunan “Sandık izleri Butik “dahilinde,üretim alanı oluşturularak,desteklenmiş olunacaktır.

Son Söz:

Kampanya isminin verdiği sosyal mesajdan da anlaşılacağı üzere; her kadının bir “sandığı” vardır. Bu sandık, aileden başlayarak annelik yolculuğuna ve toplumsal kabullere kadar uzanan yaşam izlerini taşır. İşte bu izlerle kalkınma sürecinde, kadına yönelik şiddetle mücadelede ve kadınlara haklarının tesliminde “Sandık izleri “ile aydınlık yarınlara” diyoruz!

Işıl ışıl yarınlar için adım atıyoruz…

-İlgili; kampanya çalışması 2025-2026 dönemini kapsayacak şekilde 1 yıl 12 ay süre ile uygulanacaktır. Söz konusu kampanya çalışması belirlenen takvim aralıklarında gurup çalışmaları halinde gerçekleştirilecektir.