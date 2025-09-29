BIST 11.152
TOGG T10F ve T10X Almanya'da satışa çıktı! İşte fiyatları

TOGG T10F ve T10X Almanya'da satışa çıktı! İşte fiyatları

TOGG'un sedan modeli T10F ile SUV modeli T10X bugün itibarıyla Almanya pazarında satışa sunuldu. Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almayı başaran her iki otomobil için Avrupa macerası resmen başladı. İşte merak edilen TOGG Almanya fiyat listesi...

Türkiye'nin küresel teknoloji markası TOGG'un T10F ve T10X modelleri bugünden itibaren Almanya'da yerel saatle 10.00 itibarıyla satışa sunulmuş durumda. Her ikisi de toplamda 3 farklı versiyon ile Almanya'daki kullanıcıların beğenisine sunulan otomobiller ortak olarak 34 bin 295 euro başlangıç fiyatına sahip.

TOGG T10F ve T10X Almanya'da satışa çıktı!

TOGG Europe internet sitesinden alınan bilgilere göre, TOGG Almanya fiyatları şu şekilde:

1) T10F
Versiyonlar

V1E Arkadan İtiş Standart Menzil — 34.295 euro (Vergiler dahil)
V1 Arkadan İtiş Uzun Menzil — 40.118 euro (Vergiler dahil)
V2 Arkadan İtiş Uzun Menzil — 41.200 euro (Vergiler dahil)
Opsiyonlar

19" Jantlar (V1) — 800 euro
Techno - Konfor Paketi (V1) — 750 euro
Kış Paketi (V2) — 900 euro
Akıllı Asistan Paketi (V2) — 500 euro
Krem Renkli Vegan Deri Koltuklar (V2) — 750 euro
Panoramik Cam Tavan (V1, V2) — 1.000 euro
Meridian Premium Ses Sistemi (V2) — 1.000 euro
Siyah Tavan ve Yan Aynalar (V2) — 600 euro
Başlangıç Paketi (V1, V2) — 990 euro

2) T10X
Versiyonlar

V1E Arkadan İtiş Standart Menzil — 34.295 euro (Vergiler dahil)
V1 Arkadan İtiş Uzun Menzil — 40.118 euro (Vergiler dahil)
V2 Arkadan İtiş Uzun Menzil — 41.200 euro (Vergiler dahil)
Opsiyonlar

19 İnç Jantlar (V1) — 800 euro
Techno - Konfor Paketi (V1) — 1.000 euro
Kış Paketi (V2) — 750 euro
Akıllı Asistan Paketi (V2) — 500 euro
Krem Renkli Vegan Deri Koltuklar (V2) — 750 euro
22 kW AC Dahili Şarj Cihazı (V1, V2) — 750 euro
Panoramik Cam Tavan (V1, V2) — 1.000 euro
Meridian Premium Ses Sistemi (V2) — 1.000 euro
Başlangıç Paketi (V1, V2) — 990 euro

