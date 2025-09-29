BIST 11.079
Özgür Çelik mazbatasını aldı!

Özgür Çelik mazbatasını aldı!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, olağanüstü kongrede yeniden başkan seçilmesinin ardından bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla Özgür Çelik ile yönetimi görevden alınmış, yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki "geçici heyet"atanmıştı. Bunun üzerine perşembe günü İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi gerçekleştiren CHP'de Özgür Çelik yeniden il başkanı seçildi.

Özgür Çelik bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı. 

