Ticaret Bakanlığı o markaları ifşa etti: 2 ürün piyasadan toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden insan sağlığı için tehlike barındıran bazı ürünleri açıkladı. Listede yer alan bazı ürünlerin satışı yasaklanırken; piyasadan da toplatılmaları talep edildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı tarafından "Güvensiz Ürün Bildirimleri" listesini güncellemeye devam ediyor. İnsan sağlığı açısından risk taşıyan iki lavabo açıcı için toplatılma kararı verildi. Kimyasal içerikli ürünlerin halk sağlığı için kullanımında gerekli kurallara uyulması büyük önem taşıyor. Halkın kullanabilmesi için de gerekli uyarıların şişelerde yer verilmesi gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimler kapsamında iki lavabo açıcı markasında güvenli kullanımının sağlayacak zorunlu uyarılara paketlerde yer verilmediği tespit edildi. Cosmiq marka lavabo açıcıda çocuklar için gerekli emniyetli kapatma düzeneğinin olmaması ve görme engellilerin algılayabilmesi için dokunsal uyarıların eksik olduğu belirlendi.

Yetkililer tüketici güvenliği için riskli ürünlere karşı sıkı denetimlerini sürdürüyor. Özellikle temas halinde ölümcül sonuçlara yol açabilen kimyasal ürünlerde çocukların ve görme engellilerin korunması büyük önem taşıyor.