Güllü'nün sırlarla dolu ölümü! Patronu Ferdi Aydın'dan şoke eden iddialar: "Güllü öldürüldü"

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi. Güllü'nün vefatı sonrası ortaya çıkan video kayıtları tartışmalara yol açtı. Güllü'nün Patronu Ferdi Aydın, da tv8 yayınına katılarak akılalmaz iddialarda bulundu. Aydın "Güllü öldürüldü" dedi.

TV8'de yayınlanan Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı ile Gel Konuşalım'a Güllü'nün Patronu Ferdi Aydın'ın telefonla bağlandı. Aydın'ın iddiaları ağızları açıkta bıraktı. Güllü'nün belinde platin olduğunu ve uzun süre ayakta duramadığını söyleyen Aydın, ünlü şarkıcının öldürüldüğünü iddia etti. Aydın'ın iddiaları şu şekilde:

"AYAKTA DURAMAZDI"

Güllü kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım'ın belinde platin var belinde platin olan biri ayağı kaysa bile camdan uçarak düşmez. Bir de canlı yayınıza bağlanıp Deniz Hanım demişti ki 'roman havası oynarken düştü'. Odayı görüyorsunuz roman havası oynayacak şey yok. Güllü Hanım'ın roman havası oynayacağı pozisyon yok. Ben defalarca Güllü Hanım'ı sahneye çıkardım 10 dakika ayakta duramazdı.

"TÜM KEMİKLERİ KIRILIYOR"

Güllü Hanım 01,30'da yere düşüyor tüm kemikleri kırılıyor. Bu kadar kötü hale gelmiş ama oğlu gece üçte oraya geliyor altıda elinde metin yazı okuyor. Deniz Hanım'ın adı Çiğdem'dir. Kod adı kullanıyor. Gerçek adı Çiğdem'dir. Deniz Hanım'ı Güllü Hanım işten çıkardı. Deniz Hanım'la üç aydır görüşmüyordu. Güllü Hanım'la neredeyse aynı evde yaşıyorlar. Yan ev neredeyse kullanılmıyor. Yan evde Çiğdem Hanım'ın yaşadığını iddia ediyorlar.

Güllü Hanım'ın kızı yasaklı madde kullanıyor, sabıkaları var. Yasaklı madde kullanıyor annesini suçlu tutuyor. Ben daha oğlu ile tanışmadım.Paradan başka birşey için aranmıyorlardı.