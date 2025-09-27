Güllü nereli eşi ve çocukları kimdir? Roman havası oynarken düştüğü ortaya çıktı

15 yaşında, düğün salonlarında ve gece organizasyonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım attı. Ne var ki yaşı küçük olduğu için gazino ve büyük sahnelerde iş bulmak zordu; bu nedenle bir süreliğine okuluna geri dönmek zorunda kaldı. Ancak aile içindeki ekonomik baskılar ve sahne isteği ağır bastı, okulu tamamlayamadı, müzikle yaşamını sürdürmeye karar verdi.