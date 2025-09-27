Güllü nereli eşi ve çocukları kimdir? Roman havası oynarken düştüğü ortaya çıktı
Arabesk müziğin efsane ismi Güllü, geçtiğimiz gün evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Şok haberin ardından kızı ve misafiriyle roman havası oynarken ayağının kaydığı ortaya çıktı. Peki milyonların Güllü olarak tanıdığı Gül Tut kim, nereli? Eşi ve çocukları hakkında bilinmeyenler...
Arabeskin efsane sanatçısı 51 yaşındaki Güllü, dün gece Yalova Çınarcık'ta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güne bu sarsıcı haberle başlayan sevenleri büyük bir şok yaşadı. Milyonların Güllü olarak tanıdığı sanatçı Gül Tut kim, nereli, eşi ve çocukları kimdir? İşte Güllü'nün Kasımpaşalı Güllü”nün bilinmeyen yönleri, yaşam savaşıyla dolu hikayesi...
Gerçek adı Gül Tut olan sanatçı, 15 Ekim 1973’te İstanbul Beyoğlu’na bağlı Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Roman kökenli bir ailede büyüyen Güllü’nün çocukluğu kolay değildi. Ailenin maddi durumu sınırlıydı. Küçük yaşta çalışmak zorunda kaldı, genç yaşında sahneler onun kurtuluş kapısı oldu.
15 yaşında, düğün salonlarında ve gece organizasyonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım attı. Ne var ki yaşı küçük olduğu için gazino ve büyük sahnelerde iş bulmak zordu; bu nedenle bir süreliğine okuluna geri dönmek zorunda kaldı. Ancak aile içindeki ekonomik baskılar ve sahne isteği ağır bastı, okulu tamamlayamadı, müzikle yaşamını sürdürmeye karar verdi.
90’lı yıllar Güllü’nün parladığı dönem oldu. 90’lara gelindiğinde, “Roman havaları” adı verilen tarzla dikkat çekmeye başladı. Kasımpaşa’nın sert ama içten karakterini müziğine taşıdı, sahnelerden düşmeyen enerjisi ve yorumuyla “Kasımpaşalı Güllü” etiketi kazandı.
Güllü’nün sahne kariyeri, sadece sesinden değil seçtiği şarkılardaki duygudan da besleniyordu. “Oyuncak Gibi”, “Sabah Olmadan”, “Kopamam Senden”, “Gülüm Var”, “Değmezmiş Sana”, “Ödüm Kopuyor” gibi parçalarla geniş kitlelere ulaştı. Yalnızca popüler hitler değildi; damar, hüzünlü şarkılar da repertuarında yer aldı.