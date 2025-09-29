BIST 11.079
Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın Amasya'da minibüs şoförlüğü yapmaya başladı

Çocukluğundan bu yana istediği mesleği icra etmek için 50 yaşında harekete geçen Sevim İrtel, Amasya'da minibüs şoförlüğü yapmaya başladı.

Yaklaşık 5 yıldır ehliyet sahibi olan, evli ve 3 çocuk annesi İrtel, 3 aydır Amasya-Merzifon arasında minibüs şoförü olarak hizmet veriyor.

Günün büyük bölümünü direksiyon başında geçiren İrtel, bir taraftan evinin işleriyle ilgileniyor.

İrtel, AA muhabirine, küçük yaşlarda annesinin de kısa bir dönem servis şoförlüğü yaptığını ve ona çok özendiğini söyledi.

Minibüste çalışırken özellikle kadınların kendisini takdir ettiğini anlatan İrtel, "Bu mesleği çok sevdiğim için ehliyet aldım. Küçükken annem öğrenci servisi yapıyordu. Çok sevdiğim bir meslek, yapmak istedim. Sağ olsunlar başkanım ve patronum bana destek oldu. Kadınlar azimli ve kararlı olunca yapamayacakları iş yok. Ben başardım ve bugün buradayım. İnsanların tepkileri çok güzel. Kadın şoförlere artık alışılıyor. Bence bu işi kadınlar daha güzel yapıyor çünkü düzenli ve titizler." dedi.

"İşlerini daha titiz yapıyor, yolcular çok memnun"

İşveren Hüseyin Şişik de bir kadının kendi ekmeğini kazanmasının değerli olduğunu belirterek, "Benim şoförüm rahatsızlandı. Başkanımıza 'Minibüste kadın çalıştırmak istiyorum' dedim. O da destek verdi. Keşke hep böyle olsa. Kadınlar işlerini titiz yapıyor, yolcular çok memnun." diye konuştu.

Sınırlı Sorumlu 15 No'lu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Katmerlikaya da "Aramızda bir hanımefendiyi görmek istedik. Amasya'da bir ilk olsun istedik. Evrakları tam, temiz, düzgün. Bunun devamını bekliyoruz, kadınlara kapımız her zaman açık." ifadelerini kullandı.

