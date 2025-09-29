Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Faiz oranları çarşamba günü değişiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredi kartlarında uygulanacak faiz oranlarına ilişkin kararı 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek. Değişiklikle birlikte kredi kartıyla yapılacak işlemlerde faiz oranı 4,75'ten 4,50'ye indirilecek.Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan tebliğ 18 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanırken, tüm kredi kartlarının faiz oranlarında değişiklik öngören düzenleme 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla hayata geçirilecek.
KART FAİZLERİ 25 BAZ PUAN DÜŞECEK
Kredi kartı faizlerinde yapılacak 25 baz puanlık indirimle birlikte akdi faiz çarşamba günü itibarıyla yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye, gecikme faizi yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e indirilecek.