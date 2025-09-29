BIST 11.079
DOLAR 41,58
EURO 48,81
ALTIN 5.109,62
HABER /  GÜNCEL

Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Faiz oranları çarşamba günü değişiyor

Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Faiz oranları çarşamba günü değişiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredi kartlarında uygulanacak faiz oranlarına ilişkin kararı 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek. Değişiklikle birlikte kredi kartıyla yapılacak işlemlerde faiz oranı 4,75'ten 4,50'ye indirilecek.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan tebliğ 18 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanırken, tüm kredi kartlarının faiz oranlarında değişiklik öngören düzenleme 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla hayata geçirilecek.

KART FAİZLERİ 25 BAZ PUAN DÜŞECEK 

Kredi kartı faizlerinde yapılacak 25 baz puanlık indirimle birlikte akdi faiz çarşamba günü itibarıyla yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye, gecikme faizi yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e indirilecek. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı o markaları ifşa etti: 2 ürün piyasadan toplatılıyor!
Ticaret Bakanlığı o markaları ifşa etti: 2 ürün piyasadan toplatılıyor!
Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın Amasya'da minibüs şoförlüğü yapmaya başladı
Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın Amasya'da minibüs şoförlüğü yapmaya başladı
Altının ons fiyatı rekor yeniledi! Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 46 arttı
Altının ons fiyatı rekor yeniledi! Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 46 arttı
Güllü'nün sırlarla dolu ölümü! Patronu Ferdi Aydın'dan şoke eden iddialar: "Güllü öldürüldü"
Güllü'nün sırlarla dolu ölümü! Patronu Ferdi Aydın'dan şoke eden iddialar: "Güllü öldürüldü"
Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
O kentte baraj doluluk oranı: % 2.3! Yalnızca 6 günlük su kaldı...
O kentte baraj doluluk oranı: % 2.3! Yalnızca 6 günlük su kaldı...
İspanya ABD'ye İsrail'e silah geçişine izin vermedi iddiası
İspanya ABD'ye İsrail'e silah geçişine izin vermedi iddiası
İzmir'de 121 gün sonra yağmur yağdı
İzmir'de 121 gün sonra yağmur yağdı
TOGG T10F ve T10X Almanya'da satışa çıktı! İşte fiyatları
TOGG T10F ve T10X Almanya'da satışa çıktı! İşte fiyatları
Kripto hesaplarla ilgili yeni gelişme! Hesap dondurma yetkisi Meclis gündeminde
Kripto hesaplarla ilgili yeni gelişme! Hesap dondurma yetkisi Meclis gündeminde
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon tahmini belli oldu
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon tahmini belli oldu
Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşandı! İşte çok kritik açıklama...
Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşandı! İşte çok kritik açıklama...