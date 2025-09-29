BIST 11.079
DOLAR 41,58
EURO 48,81
ALTIN 5.109,62
HABER /  EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 225 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 168 bin lira, en yüksek 5 milyon 248 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,2 artışla 5 milyon 225 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 165 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 114 milyon 632 bin 174,45 lira, işlem miktarı ise 797,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 487 milyon 821 bin 598,12 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, DenizBank , Vakıf Katılım Bankası ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya yükseldi - Resim: 0

