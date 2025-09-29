BIST 11.048
DOLAR 41,57
EURO 48,76
ALTIN 5.116,19
HABER /  DÜNYA

Rusya, işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi

Rusya, işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik yasayı imzaladı.

Abone ol

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde, Putin'in imzasıyla yayımlanan yasaya göre Rusya, 1987 tarihli İşkencenin ve Gayriinsani veya Küçültücü Ceza ya da Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi.

Yasa gereği Rusya, anlaşma kapsamında 1990'larda imzalanan iki protokolü de feshetti.

Moskova yönetimi, Mart 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine son vermiş, Eylül 2022’de ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) ayrılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Çelik mazbatasını aldı!
Özgür Çelik mazbatasını aldı!
TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası
TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya yükseldi
Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Faiz oranları çarşamba günü değişiyor
Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Faiz oranları çarşamba günü değişiyor
Ticaret Bakanlığı o markaları ifşa etti: 2 ürün piyasadan toplatılıyor!
Ticaret Bakanlığı o markaları ifşa etti: 2 ürün piyasadan toplatılıyor!
Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın Amasya'da minibüs şoförlüğü yapmaya başladı
Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın Amasya'da minibüs şoförlüğü yapmaya başladı
Altının ons fiyatı rekor yeniledi! Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 46 arttı
Altının ons fiyatı rekor yeniledi! Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 46 arttı
Güllü'nün sırlarla dolu ölümü! Patronu Ferdi Aydın'dan şoke eden iddialar: "Güllü öldürüldü"
Güllü'nün sırlarla dolu ölümü! Patronu Ferdi Aydın'dan şoke eden iddialar: "Güllü öldürüldü"
Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
O kentte baraj doluluk oranı: % 2.3! Yalnızca 6 günlük su kaldı...
O kentte baraj doluluk oranı: % 2.3! Yalnızca 6 günlük su kaldı...
İspanya ABD'ye İsrail'e silah geçişine izin vermedi iddiası
İspanya ABD'ye İsrail'e silah geçişine izin vermedi iddiası
İzmir'de 121 gün sonra yağmur yağdı
İzmir'de 121 gün sonra yağmur yağdı