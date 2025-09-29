Liverpool’un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, yarın saat 22.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İngiliz ekibi Liverpool’u konuk edecek. Fransız hakem Clement Turpin’in yöneteceği karşılaşma öncesinde Liverpool’un kamp kadrosu açıklandı.Abone ol
Bu müsabaka öncesi Liverpool takımının Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamaya göre kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Ngumoha.