BIST 11.048
DOLAR 41,57
EURO 48,76
ALTIN 5.116,77
HABER /  SPOR

Liverpool’un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Liverpool’un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, yarın saat 22.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İngiliz ekibi Liverpool’u konuk edecek. Fransız hakem Clement Turpin’in yöneteceği karşılaşma öncesinde Liverpool’un kamp kadrosu açıklandı.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.hafta maçında Galatasaray yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İngiliz ekibi Liverpool’u konuk edecek. Saat 22.00’de başlayacak maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Bu müsabaka öncesi Liverpool takımının Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamaya göre kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Ngumoha.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya, işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi
Rusya, işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi
Özgür Çelik mazbatasını aldı!
Özgür Çelik mazbatasını aldı!
TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası
TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya yükseldi
Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Faiz oranları çarşamba günü değişiyor
Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Faiz oranları çarşamba günü değişiyor
Ticaret Bakanlığı o markaları ifşa etti: 2 ürün piyasadan toplatılıyor!
Ticaret Bakanlığı o markaları ifşa etti: 2 ürün piyasadan toplatılıyor!
Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın Amasya'da minibüs şoförlüğü yapmaya başladı
Çocukluk hayalini gerçekleştiren kadın Amasya'da minibüs şoförlüğü yapmaya başladı
Altının ons fiyatı rekor yeniledi! Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 46 arttı
Altının ons fiyatı rekor yeniledi! Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 46 arttı
Güllü'nün sırlarla dolu ölümü! Patronu Ferdi Aydın'dan şoke eden iddialar: "Güllü öldürüldü"
Güllü'nün sırlarla dolu ölümü! Patronu Ferdi Aydın'dan şoke eden iddialar: "Güllü öldürüldü"
Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
O kentte baraj doluluk oranı: % 2.3! Yalnızca 6 günlük su kaldı...
O kentte baraj doluluk oranı: % 2.3! Yalnızca 6 günlük su kaldı...
İspanya ABD'ye İsrail'e silah geçişine izin vermedi iddiası
İspanya ABD'ye İsrail'e silah geçişine izin vermedi iddiası