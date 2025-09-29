Beyaz Saray'da kritik zirve! Trump, Netanyahu'yu ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de acil ateşkes için uluslararası baskıların arttığı bir dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da kabul etti. Basına kapalı yapılan görüşmede Trump’ın, BM 80. Genel Kurulu sırasında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Müslüman ülkelerle ana hatları üzerinde mutabık kaldığı yeni Gazze barış planına İsrail’in de onay vermesini istediği öğrenildi.

Trump, kapıda karşıladığı İsrail Başbakanı ile kameralara poz verdikten sonra görüşmeler için içeriye geçildi.

Basına kapalı yapılacak Oval Ofis görüşmesi ve iş yemeği sonrası ikilinin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu sırasında bir araya geldiği Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ın lideriyle ana hatları üzerinde mutabakata vardığı yeni Gazze barış planına İsrail'in de onay vermesini istiyor.

NETANYAHU KATAR'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Görüşme sürerken Reuters, İsrail'in Channel 12 kanalına atfen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi arayarak başkent Doha'ya yönelik saldırı için özür dilediğini aktardı.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray'ın görüşme sürerken yaptığı açıklamada "Trump, Netanyahu ve Katar Başbakanı Al Sani ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi." denildi.

"Başkan, yıllardır süren karşılıklı kırgınlıklar ve yanlış anlaşılmaların ardından İsrail-Katar ilişkilerini olumlu bir yola sokma arzusunu ifade etti." bilgisi verilen açıklamada, "Liderler, Başkan'ın üçlü bir mekanizma kurulmasını önerisini kabul etti." ifadesine de yer verildi.

Beyaz Saray, Netanyanu'nin Katar Başbakanı El San ile görüşmesine ilişkin ayrıca, "Netanyahu, İsrail'in Katar'ın egemenliğini ihlal etmesinden dolayı, üzüntü duyduğunu belirtti ve İsrail'in gelecekte böyle bir saldırı yapmayacağı onayladı." ayrıntısı paylaştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Liderler, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesine yönelik bir teklifi, daha güvenli bir Orta Doğu için fırsatları ve ülkeleri arasında daha iyi bir anlayışa duyulan ihtiyacı görüştüler. Başkan Trump, barış ve güvenlik adına daha fazla iş birliği yolunda adım atma istekleri için her iki lideri de övdü" ifadelerine yer verdildi.

İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI BAKANDAN, ÖZÜRE DİLEMESİNE TEPKİ

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı Katar'dan özür dilemesine tepki gösterdi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen saldırıyı "önemli, adil ve ahlâki" olarak tanımladı.

Netanyahu yönetiminin yalnızlığı giderek artıyor

Gazze'deki insani kriz nedeniyle Netanyahu yönetiminin uluslararası kamuoyundaki yalnızlığı giderek artıyor.

Görüşme, Netanyahu yönetiminin saldırılarını sona erdirmesi için ağır uluslararası baskı altında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

BM 80. Genel Kurulu sırasında bazı Batılı ülkeler, İsrail’in itirazlarına rağmen Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler listesine katıldı. İsrail'e karşı spor ve kültürel alanlarda boykot çağrıları giderek artarken, Avrupa Birliği (AB) de bu ülkeye yaptırım uygulamayı değerlendiriyor.

Netanyahu, 26 Eylül Cuma günü BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, birçok delegenin, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto için salonu terk etmesi nedeniyle neredeyse boş bir salona hitap etmek zorunda kaldı.

Diğer yandan Netanyahu hakkında İsrail'de yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma davaları devam ediyor. 7 Ekim 2023'te gerçekleşen Hamas saldırılarına kadar İsrail Başbakanı karşıtı sokak gösterileri ülke gündeminin en önemli konusuydu. Muhaliflerine göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı askeri operasyon Netanyahu’nun aşırı sağ partilerle kurduğu kırılgan hükümetin siyasi ömrünü uzattı.

Trump yönetimi bugüne kadar Netanyahu hükümetinin arkasında durdu. Ancak ABD Başkanı Trump son dönemde yaşanan bazı olaylar karşısındaki memnuniyetsizliğini gizlemiyor. Özellikle Katar’da bu ayın başlarında Hamas müzakere delegasyonunu hedef alan İsrail hava saldırısı Washington’u bölgedeki Müslüman müttefikleri karşısında çok zor bir durumda bıraktı.

Yeni Gazze barış planını Müslüman ülkeler genel hatlarıyla destekliyor

ABD Başkanı Trump, aralarında Türkiye'nin de olduğu 7 Müslüman ülke lideri ile BM 80. Genel Kurulu marjında düzenlediği toplantıda bir araya geldi. Görüşme sonrası bir açıklama yapan ABD Başkanı, toplantı için "zirve boyunca yaptığım en önemli toplantı" ifadesini kullanarak Gazze konusunda yakında bir çözüme ulaşmayı umduğunu belirtmişti.

New York’taki bu toplantının ardından 25 Eylül Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki ülke arasında uzun zamandır süren CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye’nin F-35 programı üyeliği, F-16 satış anlaşması ve Halkbank davası gibi başlıkların yanı sıra toplantıda Gazze konusu da gündeme geldi. İki ülke lideri, Oval Ofis'te yaptıkları basın toplantısında bu hususu doğrularken fazla ayrıntı vermedi.

İsrail ve Amerikan basınına sızan bilgilere göre, ABD Başkanı, 21 maddelik yeni bir barış planı üzerinde çalışıyor. Toplantıda Türkiye ve diğer yedi Müslüman ülkenin genel hatları ile destek verdiği bu plan, Filistinlilerin ülkelerini terk etmeden Gazze’nin imarını sağlarken, Hamas’ın silahlarını bırakmasını ve tamamen tasfiyesini öngörüyor. Yine basına sızan 21 maddelik plana göre, tüm İsrailli esirler serbest bırakılacak, karşılığında da İsrail'in elindeki Filistinli esirler özgürlüklerine kavuşacak. Washington ve Müslüman garantör ülkeler planın içeriğinin değişmesi konusunda esnek. Ancak anlaşmanın tek ve en önemli eksiği İsrail tarafının henüz anlaşmaya yeşil ışık yakmamış olması.

Washington'daki Trump-Netanyahu görüşmesi bu nedenle büyük bir öneme sahip. Görüşmeden bir gün önce Amerikan Fox News haber kanalına konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'li muhatapları ile anlaşma üzerinde çalışmaya başladıklarını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da harika şeyler için gerçek bir şansımız var. Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız. Başaracağız." ifadelerini kullanmıştı.