Ankara'da su kesintileri bir hafta sürecek

Ankara'da su kesintileri bir hafta sürecek

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kentte 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacağını açıkladı.

ASKİ'den yapılan açıklamada, Ankara'ya Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarından paçallama ile günde ortalama 1530 bin metreküp su sağladığı, verilen suyun üçte birinin Kesikköprü'den gelen 3 hattan tedarik edildiği belirtildi.

Açıklamada, 17 Eylül'de 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında arızalar meydana geldiği belirtilerek, Ankara'ya Kızılırmak'tan verilen su miktarının 300 bin metreküp azaldığı ifade edildi.

Defalarca arızalanan CTP hatların çelik hatlarla değiştirilmesi için imalata başlandığı ve yaklaşık 1 hafta süreceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi de kritik seviyelere düştüğü için 6 Ekim tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi yapılacaktır. Su kesintilerinin hayatın olağan akışını asgari düzeyde etkilemesi için her türlü çaba gösterilmektedir. Bu çerçevede, bugün saat 09.00 itibarıyla Eryaman bölgesi, Susuz ile Kazan Saray bölgesinde kesinti yapılmıştır. Hatta yarın saat 09.00 itibarıyla yeniden su verilecektir. Halkımızın kuraklıkla mücadele kapsamında gösterdiği hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

