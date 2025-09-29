Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ziyaretimiz, muhalefeti hayal kırıklığına uğrattı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi’nde İsrail karşısında ortak tavrın önemini vurguladığını, BM Genel Kurulu’nda ise Filistin meselesinin öne çıktığını söyledi. Erdoğan, ABD’deki temasların verimli geçtiğini ifade ederek muhalefeti eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Katar’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi’nde İsrail karşısında ortak tavrın önemine değindiklerini söyledi. BM Genel Kurulu’nda Filistin konusunun öne çıktığını belirten Erdoğan, Gazze’deki vahşete dikkat çektiklerini vurguladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde bizleri takip eden tüm vatandaşlarımı buradan saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında, dün ebediyete irtihal eden Türk Edebiyatı'nın velut kalemlerinden şair, yazar, mütefekkir Yavuz Bülent Bakiler Bey'i bir kez daha rahmetle iade ediyor, ailesine ve sevenlerine sabrı cemil diliyorum. Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref eylesin diyorum. Değerli arkadaşlar, 3 haftalık aradan sonra yaptığımız kabine toplantısında gündemimizde yine iç ve dış politikaya dair kritik konular vardı. Bunlara geçmeden önce sizlere son 3 haftada gerçekleştirdiğimiz önemli programlarımızın kısa bir özetini yapmak istiyorum.

15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü zirvesine katıldık. Orada Filistin'in yanı sıra Lübnan, Yemen, İran, Suriye ve son olarak Katar'a saldıran İsrail karşısında ortak tavır almanın önemine işaret ettik. Ziyaretimiz, dostumuz, kardeşimiz ve müttefikimiz Katar'la dayanışmamızı göstermek açısından da manidardı. 17 Eylül'de ise Dışişleri Bakanlığımızın yeni yerleşkesinin temellerini attık. İki yıl içinde tamamlanması planlanan projeyle hariciye teşkilatımızı 334.500 m² kapalı alana sahip modern, işlevsel ve çevre dostu bir yerleşkeye kavuşturacağız.

18 Eylül'de şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenini icra ettik. Çektiğimiz kuralarla 630 kardeşimizin daha kamuya atamasını yaptık. Böylece kamu kurumlarımızda istihdam ettiğimiz şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayımız 51.947'e yükseldi. Yeni atamalarımızın bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Göreve başlayan kardeşlerime yüce Allah'tan başarılar diliyorum.

19 Eylül'de Türkiye Kooperatifler Buluşması'nda 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Strateji ve Eylem Planı'nın tanıtımını yaptık. Buluşmada kooperatiflerimiz için yeni müjdelerimizi paylaştık. Geçtiğimiz yıl kooperatiflerimizin yararlanabileceği destek kalemlerinde iki kat artış yapmıştık. Bu yıl destek tutarını iki buçuk katına çıkardık. Aynı şekilde makine, ekipman ve demirbaş alım desteğini 400 bin liradan 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteklerini 60 bin liradan 150 bin liraya yükselttik. Nitelikli personel istihdamı desteğini ise bir kişi için yıllık 204 bin liradan 266 bin liraya, iki kişi için 408 bin liradan 532 bin 800 liraya çıkardık. Bunların da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Değerli arkadaşlar, Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük sahnesi Teknofest'in 13.sü 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi. 19 Eylül Cuma günü Teknofest 2025'i ziyaret ederek gençlerimizin coşkusuna ortak olduk. Eserleriyle, fikirleriyle, projeleriyle Türkiye'nin istikbal yürüyüşüne eşlik eden genç arkadaşlarımın tamamını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şunu da bir kez daha tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Teknofest nesli tepki mirasını tıpkı miras olarak olgunluğa çevirecek. Alparslanlar, Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler gibi inşallah tarih yazacak, tarihi değiştirecek.

Biz de bu gençliğin hayallerine ulaşmasını kolaylaştırmak için üzerimize ne düşüyorsa ziyadesiyle yapıyoruz ve yapacağız. Örneğin bu yılbaşında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İşkur Gençlik Programımızdan geçen dönem 100 bin öğrencimiz faydalandı. Bu dönemki kontenjanımızı yine 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak gençlerimizin programa yoğun teveccühü dolayısıyla bugünkü kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. İnşallah 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İşkur Gençlik Programından faydalandırmayı hedefliyoruz. Üniversiteli gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Aziz milletimizin özellikle bu konudaki hassasiyetine inanıyorum. Değerli basın mensupları, bu sene güçlü bir heyetle iştirak ettiğimiz Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu genel görüşmelerini her açıdan en verimli şekilde değerlendirdik. Türk Amerikan toplumunun önce isimlerinden Amerikan iş çevrelerine düşünce kuruluşlarından uluslararası yatırımcılara kadar pek çok kesimle bir araya geldik. Bu toplantılarda özellikle Türkiye'nin sunduğu yatırım ve ticaret fırsatlarını misafirlerimize anlattık. Birleşmiş Milletlerin tam karşısındaki Türk evimiz diplomasinin kalbinin attığı bir merkez olarak yine göz doldurdu. Bir diğer dikkat çekici husus şudur. İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80. BM Genel Kurula Filistin davası damgasını vurmuştur. 22 Eylül pazartesi günü Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında düzenlenen iki devletli çözüm konferansına ilgi oldukça yoğundu. Konferansa katılarak ülkemizin duruşunu çok net biçimde kayda geçirdik. Ertesi gün başbakanlık dönemim dahil 13. defa Genel Kurula hitap ettim. Hitabımızda Gazze'de yaşanan ve artık soykırım boyutunu aşıp toplu kıyıma evrilen vahşete vurgu yaptık. Gazze'li kardeşlerimizin 23 aydır kesintisiz maruz kaldığı zulmü rakamlarla, fotoğraflarla ortaya koyduk. Uluslararası toplumu İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlıklara karşı harekete geçmeye çağırdık. Gazze'deki katliamın yanı sıra Afrika'dan Asya'ya, Balkanlardan Latin Amerika'ya, Türkiye'nin dış politikasında özel yer tutan bölgelere yönelik mesajlar verdik.

Kıbrıs Türkünün haklı davasını bir kez daha çok güçlü biçimde savunduk. Adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu gerçeğinden hareketle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıma çağrımızı tekrarladık. Küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projemiz ile aile kurumuna yönelik saldırıları yine insanlığın gündemine taşıdık. Hitabımız, Türkiye'nin 360 derecelik bakış açısıyla yürüttüğü doğuya ve batıya aynı anda bakan çift başlı Selçuklu kartalından ilhamını alan dış politikasının adeta özü, özeti çerçevesi niteliğindeydi.

Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın ve bölge liderlerinin katıldığı Gazze konulu toplantı ise son derece verimli geçti. Toplantıda Gazze'de akan kanı durdurmak için neler yapabiliriz, liderler olarak bunu masaya yatırdık. İklim zirvesinde 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda devreye aldığımız uygulama ve reformlardan bahsettik. Genel kurul marjında ayrıca aralarında Suriye, Libya, Kuveyt, Endonezya, Fransa, Kanada ve Vietnam'ın da olduğu birçok ülkeden muhataplarımızla ikili görüşmelerimiz oldu. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de yine görüştüğümüz isimlerdendir. Aziz Milletim, gerek ikili görüşmelerimizde gerekse bu toplantılarda şuna bir kez daha şahitlik ettik. Yolsuzluk soruşturmalarından dolayı iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun sırf koltuğunu korumak uğruna bölgeyi hatta dünyayı ateşe sürüklediğini artık hemen herkes kabul ediyor. Ortada bir devlet aklının değil kandan ve kaostan beslenen bir katliam kadrosunun olduğu çok net görülüyor. Bir avuç ülke dışında hemen hiç kimse İsrail'le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor. 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bunun bir nevi turnasolu oldu. Genel kurulda Birleşik Krallık ve Fransa'nın içinde yer aldığı 10 batılı ülke Filistin'i tanıdıklarını açıkladı. Her ne kadar gecikmiş de olsa güvenlik konseyi üyesi iki ülkenin Filistin devletini tanıması fevkalade önemlidir.

Filistin'i tanıyan ülke sayısının 158'e ulaşmasından bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak büyük memnuniyet duyuyoruz. Tanıma ilk adım olarak elbette takdire şayandır. Bundan sonra yapılması gereken ise tanımanın hakkını vermektir. Bunun yolu da 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin vücut bulması için çaba harcamaktan geçiyor. Diğer türlü atılan adım eksik kalacaktır. İsrail'in tüm gayreti de zaten bunun içindir. Batı Şeria'yı ilhak etme ve Gazze'yi insansızlaştırma politikalarının arka planında özgür Filistin devleti ihtimalini tamamen yok etme niyeti vardır. Bunun da maksadı Büyük İsrail projesini hayata geçirmektir. Aziz milletim, burada şunu hiç çekinmeden açık açık ifade etmek durumundayım. Türkiye şu an her iki projenin karşısındaki en büyük engellerden biridir. Ülkemizin ve şahsımızın son dönemde hedefe konulmasının esas sebebi kararlı duruşumuzu çok net ortaya koymamızdır. Ne küresel siyonist lobinin baskılarına eyvallah ediyoruz, ne de onların içimizdeki tetikçilerinin karalama kampanyalarına boyun eğiyoruz. Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz.

Türkiye'nin bugün özgürlük için, adalet için mücadele eden mazlumların yanında olduğunu dost düşman herkes çok iyi bilmektedir. Bunu bilmeyen, bilse bile kabullenemeyen bir tek ana muhalefettir. Daha düne kadar Orta Doğu'ya bakınca sadece bataklık görenlerin, Gazze'nin kahraman evlatlarına terörist iftirası atanların, bize ne Gazze'den, bize ne Suriye'den, Libya'dan, Somali'den diyen vicdansızların bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur. Bunlar dün de gönül coğrafyamıza yabancıydı, bugün de dünyanın ne olup bittiğinden habersizdir. Bunlar dün de vizyonsuzdu, ufuksuzdu, kifayetsizdi, ülkemizin başarılarını çekemiyorlardı, bugün de haset çukurunda debelenip duruyorlardır. Hükümetimizin uyguladığı vicdanlı, ilkeli, itibarlı, cesur ve çok boyutlu dış politikayı bir türlü kavrayamıyorlar, böyle giderse hiç anlamayacaklar. Ne diyelim, yazık, gerçekten çok yazık, muhalefetin geçirdiği histeri nöbetleri karşısında bizim tavrımız yıllardan beri hiç değişmemiştir. Biz 86 milyonun emanetini taşıyoruz, yükümüz de, vazifemiz de çok ağır, nefesimizi boş işlerle, boş tartışmalarla, boş siyasetçilerle heba edemeyiz. Küçük düşünen, dış politikaya sığ bakan, yolsuzluklarına destekçi bulmak için batılı patronlarına sizin çıkarınızı en iyi biz koruruz diye yalvaran zavallıları kale almadık, bugün de onları ademe mahkum ediyoruz. Varsın gözünü kin ve nefret kaplamış muhterisler idrakinde olmasın, bize Filistinli mazlumların duası yeter, bize Gazzeli masumların duası yeter, Filistin halkının ve milletimizin hayır duasına mazhar olabiliyorsak onların takdirini alabiliyorsak ne mutlu bize. Gerisi boştur, lafı güzeldir. Rabbim bizi ömrümüzü adadığımız Filistin davasını hakkıyla savunmaktan geri koymasın diyorum.

Aziz milletim, değerli basın mensupları, New York'taki yoğun temaslarımızın ardından Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın davetine icabetle Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdik. 25 Eylül'de Beyaz Saray'da Sayın Trump ve heyetiyle kapsamlı, verimli, işaretli bir görüşmemiz oldu. İkili ticaret, yatırım, enerji, savunma sanayi konuları başta olmak üzere birçok hususu kendisiyle dostane bir ortamda ele aldık. Sayın Trump'ın ilk döneminde beraber belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları istişare ettik. Gazze mezalimi, İsrail'in artan saldırganlığı, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgemizdeki gelişmeler gündemimizin üst sırasındaydı. Suriye'deki istikrarın muhafazası ve Orta Doğu'da barış ortamının egemen kılınmasına yönelik hususları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Bir defa şunu altını çizerek özellikle belirtmek isterim. Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, yorumcusuyla muhalefetin tam bir cinnet halinde Amerika ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının tek nedeni ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmiş olmasıdır.