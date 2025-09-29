BIST 11.048
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz

500 bin sosyal konut için harekete geçildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeli haberi "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz” ifadeleri ile duyurdu.

Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamalarda müjdeyi verdi. Türkiye, 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine adım atıyor.

500 BİN SOSYAL KONUT MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut yapılacağını duyurdu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz” dedi.

ÖZEL KONTENJAN AÇILACAK

Bazı ailelere özel kontenjan ayrılacağını da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu projemizde de, şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" ifadesinde bulundu. 

İSTANBUL'DA BİR İLK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanya kapsamında dar gelirli vatandaşlar için ilk kez kiralık konutların da inşa edileceğini bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu sözleri sarf etti:

Bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız.

500 bin sosyal konut projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız.

