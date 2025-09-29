BIST 11.048
DOLAR 41,58
EURO 48,78
ALTIN 5.117,75
HABER /  DÜNYA

İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den, Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesine tepki

İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den, Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesine tepki

Itamar Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı Katar'dan özür dilemesine tepki göstererek, saldırıyı "önemli, adil ve ahlâki" olarak tanımladı.

Abone ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. 

Dünyanın dikkatle takip ettiği görüşme geçtiğimiz dakikalarda başlarken, Gazze'de ateşkes teklifinin ana gündem olması beklenen görüşmenin ardından Trump ve Netanyahu'nun ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

KATAR'I ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ

Görüşme, ilginç bir olaya şahitlik yaptı.

İsrail ve ABD basınından aktarılan bilgiye göre Netanyahu, görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'yi telefonla arayarak, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırı için özür diledi.

İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI BAKAN SALDIRIYI "ÖNEMLİ, ADİL VE AHLAKİ" OLARAK TANIMLADI

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen saldırıyı "önemli, adil ve ahlâki" olarak tanımladı.

"HİÇBİR MİKTAR PARA, ELLERİNDEKİ TERÖRİZMİ TEMİZLEYEMEZ"

Katar'a düzenlenen saldırıyı savunarak Netanyahu'ya tepki gösteren Ben-Gvir, "Katar, terörizmi destekleyen, terörizmi finanse eden ve terörizmi kışkırtan bir ülkedir. Hiçbir miktar para, ellerindeki terörizmi temizleyemez." iddiasında bulundu.

NE OLMUŞTU

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Yavuz Bülent Bakiler, son yolculuğuna uğurlandı
Yavuz Bülent Bakiler, son yolculuğuna uğurlandı
Netanyahu'dan Trump görüşmesi sırasında Katar’dan özür!
Netanyahu'dan Trump görüşmesi sırasında Katar’dan özür!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz
Hatay'da otomobil yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Hatay'da otomobil yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Ankara'da su kesintileri bir hafta sürecek
Ankara'da su kesintileri bir hafta sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ziyaretimiz, muhalefeti hayal kırıklığına uğrattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ziyaretimiz, muhalefeti hayal kırıklığına uğrattı
Tanju Özcan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi
Tanju Özcan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi
Gazze’de yetersiz beslenme sonucu 12 kiloya düşen 7 yaşındaki May yürüme yetisini kaybetti
Gazze’de yetersiz beslenme sonucu 12 kiloya düşen 7 yaşındaki May yürüme yetisini kaybetti
Mehmet Şimşek: İŞKUR’a göre 1,6 milyon açık iş var
Mehmet Şimşek: İŞKUR’a göre 1,6 milyon açık iş var
Sinan Engin, Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı!
Sinan Engin, Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı!
Beyaz Saray'da kritik zirve! Trump, Netanyahu'yu ağırladı
Beyaz Saray'da kritik zirve! Trump, Netanyahu'yu ağırladı
Liverpool’un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Liverpool’un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu