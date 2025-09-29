BIST 11.048
DOLAR 41,57
EURO 48,76
ALTIN 5.116,77
HABER /  DÜNYA

Netanyahu'dan Trump görüşmesi sırasında Katar’dan özür!

Netanyahu'dan Trump görüşmesi sırasında Katar’dan özür!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile telefonla konuşarak, İsrail’in 9 Eylül’de Doha’ya düzenlediği saldırı nedeniyle Katar’ın egemenliğini ihlal ettikleri için özür diledi ve bir güvenlik görevlisinin ölümünden dolayı üzüntüsünü iletti.

Abone ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Netanyahu, Al-Sani'den İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırı ile Katar'ın egemenliğini ihlal ettiği için özür diledi ve saldırıda Katarlı bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

Diplomatik kaynaklar, Katar tarafının özrü dikkatle not ettiğini ancak saldırıya ilişkin detaylı açıklama ve güvence beklentilerinin sürdüğünü aktardı.

Katar'ın önümüzdeki günlerde Netanyahu'nun özrüne resmi bir yanıt vermesi bekleniyor.

İlgili Haberler
Beyaz Saray'da kritik zirve! Trump-Netanyahu görüşmesi başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da otomobil yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Hatay'da otomobil yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Ankara'da su kesintileri bir hafta sürecek
Ankara'da su kesintileri bir hafta sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ziyaretimiz, muhalefeti hayal kırıklığına uğrattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ziyaretimiz, muhalefeti hayal kırıklığına uğrattı
Tanju Özcan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi
Tanju Özcan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi
Gazze’de yetersiz beslenme sonucu 12 kiloya düşen 7 yaşındaki May yürüme yetisini kaybetti
Gazze’de yetersiz beslenme sonucu 12 kiloya düşen 7 yaşındaki May yürüme yetisini kaybetti
Beşiktaş - Kocaelispor / Canlı anlatım
Beşiktaş - Kocaelispor / Canlı anlatım
Mehmet Şimşek: İŞKUR’a göre 1,6 milyon açık iş var
Mehmet Şimşek: İŞKUR’a göre 1,6 milyon açık iş var
Sinan Engin, Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı!
Sinan Engin, Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı!
Beyaz Saray'da kritik zirve! Trump-Netanyahu görüşmesi başladı
Beyaz Saray'da kritik zirve! Trump-Netanyahu görüşmesi başladı
Liverpool’un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Liverpool’un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Rusya, işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi
Rusya, işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi
Özgür Çelik mazbatasını aldı!
Özgür Çelik mazbatasını aldı!