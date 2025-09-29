BIST 11.048
Elektrik akımına kapılan kişi hastaneye götürülürken trafik kazasında öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Dağlı Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar, elektrik akımına kapılması nedeniyle yere düştü.

Günar'ı hastaneye götürmek için yola çıkan nişanlısı İkbal Yıldırım'ın kullandığı 33 E 9960 plakalı otomobil, Tabiye Mahallesi'nde Burak H. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil sulama kanalına devrildi, motosiklet ise bahçeye yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Günar, Yıldırım ve Burak H, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Günar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

