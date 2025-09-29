BIST 11.048
Fahrettin Altun, Bakü’de temaslarda bulundu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva’nın daveti üzerine Bakü’ye giderek merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarı, Şehitler Hıyabanı ve Bakü Türk Şehitliği’ni ziyaret etti; görüşmede uluslararası insan hakları ihlalleri ele alınırken, iki kurum arasında bilgi paylaşımı ve iş birliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva’nın daveti üzerine Bakü’ye giderek resmi temaslarda bulundu.

Altun, görüşmeler öncesinde merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını, Şehitler Hıyabanı’nı ve Bakü Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Görüşmede uluslararası alanda yaşanan insan hakları ihlalleri ele alınırken, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Azerbaycan Ombudsmanlığı arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Altun, Sabina Aliyeva’ya misafirperverliği için teşekkür etti.

Altun ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya gelerek parlamentolar arası iş birliğinin artırılması ve insan hakları alanında Türkiye ile Azerbaycan kurumları arasındaki tecrübe paylaşımını görüştü.

