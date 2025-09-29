BIST 11.048
DOLAR 41,58
EURO 48,78
ALTIN 5.117,75
HABER /  DÜNYA

Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dır

Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dır

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkında 'çok güçlü ve iyi bir adam' dedi.

Abone ol

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir araya geldi. 

Görüşmede ana gündem Gazze olurken Netanyahu'nun, görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'yi telefonla arayarak özür dilediği belirtildi. 

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Trump, "Netanyahu Gazze planımızı kabul etti" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bahsetti. 

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÜÇLÜ VE İYİ BİR ADAMDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir kez daha olumlu cümleler kullanan Başkan Trump, şunları kaydetti:

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostumdur, güçlü bir adamdır, iyi bir adamdır.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Trump geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamıştı. 

Başkan Trump, burada gazetecilerin sorularını yanıtlarken Erdoğan için, "Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın
Elektrik akımına kapılan kişi hastaneye götürülürken trafik kazasında öldü
Elektrik akımına kapılan kişi hastaneye götürülürken trafik kazasında öldü
Fahrettin Altun, Bakü’de temaslarda bulundu
Fahrettin Altun, Bakü’de temaslarda bulundu
Hakkari'de 26 kilo 529 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de 26 kilo 529 gram uyuşturucu ele geçirildi
Güllü'nün ölümüyle ilgili avukatlarından yeni açıklama
Güllü'nün ölümüyle ilgili avukatlarından yeni açıklama
Beşiktaş evinde Kocaelispor'u 3 golle devirdi
Beşiktaş evinde Kocaelispor'u 3 golle devirdi
Avrupa'dan ABD'ye gelen uçağın iniş takımında ceset bulundu
Avrupa'dan ABD'ye gelen uçağın iniş takımında ceset bulundu
Rapor: Avrupa'nın çevre durumu iyi değil
Rapor: Avrupa'nın çevre durumu iyi değil
İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den, Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesine tepki
İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den, Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesine tepki
Yavuz Bülent Bakiler, son yolculuğuna uğurlandı
Yavuz Bülent Bakiler, son yolculuğuna uğurlandı
Netanyahu'dan Trump görüşmesi sırasında Katar’dan özür!
Netanyahu'dan Trump görüşmesi sırasında Katar’dan özür!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz