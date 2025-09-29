Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dır

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkında 'çok güçlü ve iyi bir adam' dedi.

Abone ol

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir araya geldi.

Görüşmede ana gündem Gazze olurken Netanyahu'nun, görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'yi telefonla arayarak özür dilediği belirtildi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trump, "Netanyahu Gazze planımızı kabul etti" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bahsetti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÜÇLÜ VE İYİ BİR ADAMDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir kez daha olumlu cümleler kullanan Başkan Trump, şunları kaydetti:

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostumdur, güçlü bir adamdır, iyi bir adamdır.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Trump geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamıştı.

Başkan Trump, burada gazetecilerin sorularını yanıtlarken Erdoğan için, "Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." demişti.