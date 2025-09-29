BIST 11.048
DOLAR 41,58
EURO 48,80
ALTIN 5.119,25
HABER /  GÜNCEL

Türk Kızılay'ından Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği

Türk Kızılay'ından Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği

İnsani yardım ulaştırmak için 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Türk Kızılay’ın gıda ve ilaç desteğinin ardından Doğu Akdeniz’de Gazze’ye doğru yolculuğunu sürdürüyor.

Abone ol

İnsani yardım ulaştırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Türk Kızılay'ın gıda ve ilaç desteğinin ardından Gazze yolculuğunu sürdürüyor.

Filonun Doğu Akdeniz'deki yolculuğu AA tarafından görüntülendi. Dronla kaydedilen yolculukta birbirine yakın seyreden gemiler, "Alma" isimli geminin koordinesinde ilerliyor.

Akdeniz'de, Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgenindeki bölgede seyir halinde bulunan Küresel Sumud Filosu teknelerine Türkiye tarafından insani yardım ulaştırıldı.

Türk Kızılay'ın desteği filodakiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türk Kızılay'ından Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği - Resim: 0

Gıda ve ilaç desteği alan "Alma" gemisindeki gönüllülerin, morallerinin yüksek ve enerjilerinin yerinde olduğu gözlendi.

Yolculuk sırasında filodaki "Johnny M" adlı teknenin su alarak arızalanması ve yardım çağrısında bulunması üzerine de Türk Kızılay ve diğer yetkililer harekete geçerek tahliyeyi koordine etti.

Tekneden kurtarılarak "Alma" gemisine aktarılan 12 kişiden 8'i yolculuklarına devam ederken, 4 kişi de filodan ayrıldı, Muğla'ya getirildi.

Türk Kızılay'ından Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği - Resim: 1

"Umarım Gazze'ye ulaşanlar için her şey iyi olur"

Telsizle yardım çağrısında bulunan "Johnny M" teknesinin Fransız kaptanı Bernard Pierre Laguna, yaşananları AA muhabirine anlattı.

Gece yarısı motor dairesine su girdiğini ve teknenin tüm sisteminin durduğunu belirten Laguna, şöyle konuştu:

"Su, tekneyi derine doğru götürmeye başladı. Kontrolü kaybettik ve gemideki herkesin tahliye edilmesi gerekti. Ben kaptandım ve teknede 12 kişi vardı. Herkesi güvenli bir tekneye aktardık. Tüm bunlardan sonra memleketim Marsilya'ya geri dönmek istiyorum. Gazze’ye gitmek için elimden geleni yaptım ama bu mümkün değildi, tekneyi neredeyse kaybedecektik. Ben eve döneceğim. Umarım Gazze'ye ulaşanlar için her şey iyi olur, yolunda gider ve güvende olurlar.”

"Son gaz Gazze'ye devam inşallah"

Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistlerden Yasemin Acar da amaçlarının yalnızca Gazze'ye ulaşmak olduğunu söyledi.

Haftalardır yolda olduklarını anlatan Acar, "Hava kötüydü, bombalandık. Biz birkaç defa durdurulmaya çalışıldık ama moraller gayet yerinde. Çünkü hepimiz Gazze'nin buna ihtiyacı olduğunu anladığımız için buradayız ve vazgeçmeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Şu an 40'ın üzerinde gemiyiz ve bu gemilerde dünyanın her tarafından yüzlerce aktivist bulunuyor. Son gaz Gazze'ye devam inşallah." diye konuştu.

Gazze'ye ulaşmak için 3 günlük yollarının kaldığını dile getiren Acar, yolculukta İsrail'in tehditleriyle karşılaştıklarını aktardı.

İsrail'in kendilerini durduracakları ve hapse atacakları tehditlerine rağmen yılmadan Gazze için mücadele ettiklerini kaydeden Acar, "Bu tehditlere aldırış vermiyoruz. Tabii ki devam edeceğiz. Üç gün içerisinde Gazze'ye vardığımızda insani yardımları Gazze'ye verip koridoru açacağız. Kıyıda şu an ikinci gemiler hazırlanıyor. O koridor açıldıktan sonra o gemiler de girecek inşallah." dedi.

Amaçlarının sadece yardım ulaştırma olduğunu vurgulayan Acar, "İsrail bu filoyu neden durdurmak istiyor? Biz insani yardım taşıyoruz. Silah taşımıyoruz. Yani tehlikeli olan biz değiliz. Aslında İsrail. İsrail sadece Gazze için tehlike değil, bütün dünya için tehlike. Bu kadar insanı gördükleri için, dünyayı ayağa kaldırdığımız için bundan korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

Acar, dünyada yaşanan haksızlıklara göz yummamak gerektiğinin altını çizdi.

Gazze'ye ulaşmak için umutlu olduklarını dile getiren Acar, "Gördüğünüz gibi bu ablukayı kırmak için çok büyük şansımız var. Yoksa neden bizi durdurmaya çalışsınlar? İnsanlardan demek ki bir korkuları var ki durdurmaya çalışıyorlar. Biz bu yola baş koyduk. Devam edeceğiz. Nasıl Madleen'de söz verdiğimiz gibi geri döndük. Durdururlarsa da yine döneceğiz. Filistin özgürleşene kadar." şeklinde konuştu.

"Motivasyonumuzu diri tutmaya çalışıyoruz"

Filoya katılmak için Almanya'dan gelen ve koordinasyon ekibinde yer alan Sümeyra Akdeniz Ordu da 31 Ağustos'tan beri gemilerde yaşadıklarını belirtti.

Yolculuklarına yorulmadan devam ettiklerini vurgulayan Ordu, "Tek motivasyonumuz gerçekten Filistin'deki insanların hiç durmadan hala direnmeye devam ediyor olmaları. O yüzden burada şikayetlenmekten ziyade onların bize gösterdiği bu direnmeye dair büyük dersten tecrübeler edinip hala yolumuza devam etmek adına güvenimizi ve motivasyonumuzu diri tutmaya çalışıyoruz. Yolculuğumuza bu şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ordu, yardım malzemeleri için kendilerine destek verenlere de teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve iyi bir adamdır
Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve iyi bir adamdır
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın
Elektrik akımına kapılan kişi hastaneye götürülürken trafik kazasında öldü
Elektrik akımına kapılan kişi hastaneye götürülürken trafik kazasında öldü
Fahrettin Altun, Bakü’de temaslarda bulundu
Fahrettin Altun, Bakü’de temaslarda bulundu
Hakkari'de 26 kilo 529 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de 26 kilo 529 gram uyuşturucu ele geçirildi
Güllü'nün ölümüyle ilgili avukatlarından yeni açıklama
Güllü'nün ölümüyle ilgili avukatlarından yeni açıklama
Beşiktaş evinde Kocaelispor'u 3 golle devirdi
Beşiktaş evinde Kocaelispor'u 3 golle devirdi
Avrupa'dan ABD'ye gelen uçağın iniş takımında ceset bulundu
Avrupa'dan ABD'ye gelen uçağın iniş takımında ceset bulundu
Rapor: Avrupa'nın çevre durumu iyi değil
Rapor: Avrupa'nın çevre durumu iyi değil
İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den, Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesine tepki
İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'den, Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesine tepki
Yavuz Bülent Bakiler, son yolculuğuna uğurlandı
Yavuz Bülent Bakiler, son yolculuğuna uğurlandı
Netanyahu'dan Trump görüşmesi sırasında Katar’dan özür!
Netanyahu'dan Trump görüşmesi sırasında Katar’dan özür!