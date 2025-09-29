BIST 11.048
Bakan Memişoğlu'ndan Dünya Kalp Günü paylaşımı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimleri tarafından son bir yılda yapılan taramalarda 662 bin vatandaşta kardiyovasküler risk belirlendiğini belirtti.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Aile hekimlerinin 40 ve üstü yaştaki vatandaşlara yılda en az bir kez kapsamlı kardiyovasküler risk değerlendirmesini yaptığını, bu kapsamda elde edilen veriler aracılığıyla kişilerin kalp ve damar hastalığı geçirme riskinin hesaplandığını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Aile hekimlerimiz tarafından son bir yıl içinde yapılan taramalar neticesinde 662 bin vatandaşımızda kardiyovasküler risk belirlendi. Risk belirlenen vatandaşlarımız klinik kılavuzlara uygun olarak düzenli şekilde takip edilmeye başlandı. Dünya Kalp Günü vesilesiyle vatandaşlarımızı kayıtlı oldukları aile hekimlerini ziyaret etmeye, periyodik tarama ve izlemlerini yaptırmaya ve sağlıklı yaşam danışmanlığı almak üzere en yakın Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret etmeye davet ediyorum."

