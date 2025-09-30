BIST 11.048
Hakan Fidan'dan 'Gazze' diplomasisi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’yle telefon görüşmeleri gerçekleştirerek ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan ateşkes planı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ATEŞKES PLANI ELE ALINDI

Dışişleri Bakanı Fidan yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan ateşkes planıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

