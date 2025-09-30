BIST 11.048
DOLAR 41,58
EURO 48,77
ALTIN 5.164,14
HABER /  DÜNYA

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeden ortak açıklama

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeden ortak açıklama

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülke ortak açıklama yayımlayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının memnuniyetle karşılandığını" bildirdi.

Abone ol

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisinin açıklanmasının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Trump'ın liderliği ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının" memnuniyetle karşılandığı ve barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine güven duyulduğu belirtilerek, bölgede barışın sağlanmasında ABD ile ortaklığın önemi vurgulandı.

Bakanların bölge halkları için barış, güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla ABD ve ilgili taraflarla olumlu ve yapıcı şekilde angaje olmaya hazır olduklarını teyit ettiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar ayrıca, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ABD ile birlikte çalışmaya yönelik ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etmişlerdir. Bu kapsamlı anlaşma, Gazze'ye yeterli insani yardımın kesintisiz ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerinden edilmemesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasını, İsrail'in tam geri çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve uluslararası hukuka uygun olarak, Gazze'nin Batı Şeria ile tam entegrasyonunu öngören iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun oluşturulmasını içermektedir. Bu unsurların, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kilit önemde olduğu vurgulanmaktadır."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbullu balıkçılar bir günlük hasılatını Gazze'ye bağışladı
İstanbullu balıkçılar bir günlük hasılatını Gazze'ye bağışladı
Hakan Fidan'dan 'Gazze' diplomasisi trafiği
Hakan Fidan'dan 'Gazze' diplomasisi trafiği
Samsun'da tır bariyerlere çarptı: Samsun-Ankara kara yolunda trafik aksadı
Samsun'da tır bariyerlere çarptı: Samsun-Ankara kara yolunda trafik aksadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın çabasını takdir ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın çabasını takdir ediyorum
Bakan Memişoğlu'ndan Dünya Kalp Günü paylaşımı
Bakan Memişoğlu'ndan Dünya Kalp Günü paylaşımı
THY'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
THY'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Türk Kızılay'ından Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği
Türk Kızılay'ından Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği
Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve iyi bir adamdır
Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve iyi bir adamdır
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın
Elektrik akımına kapılan kişi hastaneye götürülürken trafik kazasında öldü
Elektrik akımına kapılan kişi hastaneye götürülürken trafik kazasında öldü
Fahrettin Altun, Bakü’de temaslarda bulundu
Fahrettin Altun, Bakü’de temaslarda bulundu
Hakkari'de 26 kilo 529 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de 26 kilo 529 gram uyuşturucu ele geçirildi