Güllü temizlikçisine bakın ne demiş! Korktuğu başına gelmiş

'Güllü' olarak tanınan Gül Tut, 28 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin kapalı terasından düşerek hayatını kaybetti. Ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Güllü'nün temizlikçisinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Güllü, evinin kapalı terasından düşerek hayatını kaybetti. Kızı, ifadesinde akşam yemeğinin ardından film izlediklerini, ilerleyen saatlerde ise annesinin Roman havası eşliğinde oynadığını, saat 01.20 sularında bir anda dengesini kaybederek açık pencereden düştüğünü söyledi.

KAYGAN ZEMİN DETAYI

Olay yeri incelemesinde teras zemininde sabun kalıntılarına rastlandı. Zeminin bu nedenle kaygan olduğu raporlara yansıdı.

TEMİZLİKÇİDEN DİKKAT ÇEKEN İFADE

Güllü’nün uzun yıllardır yanında çalışan Arzu Arslan, sanatçının temizlik konusundaki titizliğini vurguladı.

"DÜŞERSİN..."

Show Ana Haber’e konuşan Arslan, “Üç aydır camını silmedim. 'Arzu cama çıkma, camdan düşersin.' derdi.  Senin bebeğin var bırak kirli kalsın. Çıkartmazdı.

Çok hassastı, sürekli temizlik yapılmasını isterdi. Kokulu deterjanları severdi. Bana, ‘Arzu, temizlik malzemen bittiyse söyle’ derdi. Ben çamaşır suyunu yalnızca lavaboda kullanırdım ama o sabun kokulu deterjanla yerleri silmemi isterdi” dedi.

