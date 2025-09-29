Güllü kızı Tuyan'ın odasında ne gördü? Tuhaf söylentiler var odayı girince...
Sanatçı Güllü, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Ölümü ve düştüğü pencere şüphe yarattı. Kızının odasındaki camdan nasıl düştüğüne bir türlü açıklama getirelemiyor. Ani ölümün ardından akılları cinayet ihtimalleri kurcalıyordu. Olayla ilgili bir sürü soru soruldu, Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir katıldığı programda şaşırtan iddialarda bulundu. Gazeteci Emrullah Erdinç de 'Güllü kızının odasında ne gördü?' diye sordu.
Arabeskin efsane sanatçısı 52 yaşındaki Güllü, Yalova Çınarcık'ta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ile gazeteci Hayrullah Erdinç'ten şaşırtan detaylar geldi. Sosyal medyaya düşen bir videoda arkada 'pat.. pat' diye vurma sesi vardı. İşte o sesler Güllü kızı Tuyan'ın odasında ne gördü o odada neler oldu sorusunu sorduruyor.
Güllü'nün yaşadığı evde kızının odasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmesi sonrasında intihar ve cinayet şüpheleri hala konuşmaya devam ediyor. Güllü'nün son görüntüleri sosyal medyada konuşulurken Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir katıldığı programda o videoyu değerlendirdi ve şüpheli bulduğu yerleri açıkladı.
GÜLLÜ EVDE NE GÖRDÜ?
"Yüksekten düşme neticesinde bir ölüm vakasıyla karşı karşıyayız. Yüksekten düşmelerin tamamında bir şüpheli durum vardır" diyen Özdemir şunları söyledi:
-"Orijinalinde duymadığımız seslerin, sanal medyada gündem olduğunu görüyoruz. 'Arka tarafta tokat sesi geldi', 'imdat dedi', 'aşağı attı' gibi söylemler var. Veya üçüncü bir erkek şahıstan bahsediliyor. İçerideki bu görüntülerin tamamını birleştirdiğiniz zaman kolluk olarak karşınıza bu eve giren çıkanla ilgili olarak tüm bilgiler gelir.
"EŞYALARI DAĞITABİLİR"
Biz birbirimizi bir şekilde veya haberi olmadan arkadan müdahale etmeye kalksak, refleks olarak insanlar sağındaki solundaki eşyaları dağıtabilirler. Bakın şurada çok rahat dağılabilecek olan eşyalar var. Burada bizim en çok kafamızı karıştıran, yani şüpheli diye adlandırabileceğimiz kısmı Güllü'nün beyanı.