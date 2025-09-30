BIST 11.039
Avusturalya, Trump'ın Gazze planına yönelik dikkat çekici açıklamada bulundu

Avustralya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABC News'in haberine göre, Başbakan Anthony Albanese, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Gazze'de çatışmayı sona erdirmek için hazırlanan planı desteklediğini belirtti.

Albanese, "Avustralya, iki yıllık çatışma ve yıkıcı can kayıplarının ardından Gazze'ye barış getirmeyi amaçlayan Başkan Trump'ın planını memnuniyetle karşılamaktadır. Avustralya uzun süredir ateşkes çağrısında bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin devlet kurma planına odaklanması gerektiğini kaydeden Albanese, "Filistin yönetiminin bu plana destek vermesini, bölgedeki diğer birçok ülke ile Endonezya ve Pakistan gibi Müslüman nüfusu yoğun olan ülkelerin desteğini takdirle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Albanese, ayrıca, tüm tarafları plana ciddiyetle yaklaşmaya ve bu vizyonu gecikmeden hayata geçirmeye çalışmaya çağırdığını vurguladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.

