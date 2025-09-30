BIST 11.039
Sonbahar yorgunluğu sanmayın! Kalsiyum dengeniz bozulmuş olabilir

Sonbaharda artan halsizlik ve depresif ruh halinin arkasında yalnızca yoğun tempo veya mevsim değişimi değil, ciddi bir sağlık sorunu da yatabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, paratiroid bezi hastalıklarının kemik erimesinden böbrek taşlarına kadar pek çok probleme yol açabileceğini söyledi.

Boynumuzda tiroidin çevresinde yer alan mercimek büyüklüğündeki paratiroid bezleri, küçük olmalarına rağmen vücudun kalsiyum dengesini belirleyen hayati organlardır. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, bu bezlerde oluşan büyümenin halsizlik, depresyon, böbrek taşı ve kemik kırıkları gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

KALSİYUM DENGESİZLİĞİ BÖBREK VE KEMİKLERE ZARAR VERİYOR

Boynun ön kısmında tiroid bezinin çevresinde bulunan 4 küçük paratiroid bezinden birinin büyümesi durumunda kanda kalsiyum seviyesinin yükseldiğini belirten Doç. Dr. Aydın, “Bu durum böbreklerde taş oluşumuna, kemiklerde erimeye ve kırıklara yol açabilir. Aynı zamanda unutkanlık, depresyon ve halsizlik gibi günlük yaşamı etkileyen şikâyetlere de neden olabilir” dedi. Doç. Dr. Aydın, paratiroid adenomunun kesin tedavisinin cerrahi olduğunu vurgulayarak, “Emin ellerde yapılan operasyonlarda komplikasyon riski oldukça düşüktür. Başarılı bir cerrahiyle hasta tamamen sağlığına kavuşabilir” diye belirtti.

DÜZENLİ KONTROLLER KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Halsizlik, yorgunluk, depresif belirtiler, tekrarlayan böbrek taşları ve kemik erimesi yaşayanların mutlaka kalsiyum ve parathormon değerlerini kontrol ettirmesi gerektiğini belirten Aydın, düzenli takiplerin erken tanı için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

