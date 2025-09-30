Dış ticaret açığı Ağustos'ta azaldı

TÜİK'e göre ağustosta ihracat %1,2 azalarak 21,7 milyar dolar, ithalat %3,9 düşüşle 25,9 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı %15,8 azaldı. Enerji ve altın hariç tutulduğunda ihracat artarken dış ticaret fazlası 338 milyon dolar olarak gerçekleşti. En çok ihracat Almanya’ya, ithalat Çin’den yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2025 yılı ağustos ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre %1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde ithalat %3,9 düşüşle 25 milyar 940 milyon dolar oldu.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda tablo daha olumlu görünüyor. Bu kalemler hariç ihracat %0,9 artışla 20 milyar 301 milyon dolara çıkarken, ithalat %2,2 azalarak 19 milyar 963 milyon dolara indi. Böylece enerji ve altın hariç dış ticaret fazlası 338 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da %101,7’ye yükseldi.

Genel ticaret sistemine göre dış ticaret açığı ağustos ayında %15,8’lik düşüşle 4 milyar 211 milyon dolara geriledi. Ancak ocak-ağustos dönemine bakıldığında dış ticaret açığı %9,7 artışla 60 milyar 140 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde ihracat %4,3 artarak 178 milyar doları aşarken, ithalat %5,6 yükselerek 238 milyar doları geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024’ün aynı dönemine göre 1 puanlık azalışla %74,7’ye düştü.

Ağustos ayında ihracatın %94,9’u imalat sanayi ürünlerinden oluşurken, tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,7, madencilik ve taş ocakçılığı ise %1,6 pay aldı. Aynı ayda imalat sanayi ithalatının %11,4’ünü yüksek teknolojili ürünler oluşturdu. Bu oran ihracat tarafında %4,2 seviyesinde kaldı.

Ülkelere göre ihracat verilerinde ağustosta ilk sırayı 1 milyar 773 milyon dolarla Almanya aldı. Onu ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak takip etti. Bu beş ülkeye yapılan ihracat, toplamın %28,3’ünü oluşturdu.

İthalatta ise Çin 3 milyar 899 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Çin’i sırasıyla Rusya, Almanya, ABD ve İtalya izledi. Bu ülkelerden yapılan ithalat, toplam ithalatın %45,8’ine denk geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ağustosta ihracat %5,4, ithalat %4,8 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık bazda ise ihracatta %1,9 artış, ithalatta %3,5 azalış gerçekleşti.