AB, Trump'ın Gazze planına katkı vermeye hazır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşılayarak, AB'nin katkı vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın planla ortaya koyduğu "Gazze'deki savaşı sona erdirme taahhüdünü" memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Tüm tarafları bu fırsatı değerlendirmeye davet eden von der Leyen, "AB katkıda bulunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, şunları kaydetti:

"Gazze halkına acil insani yardım sağlanması ve tüm esirlerin derhal serbest bırakılmasıyla çatışmalar sona ermelidir. İsrail ve Filistin halkının barış ve güvenlik içinde, şiddet ve terörden uzak, yan yana yaşadığı Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa giden tek uygulanabilir yol, iki devletli çözüm olmaya devam etmektedir."

"Kritik bir an"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da "Bu plan, İsrail'e güvenlik sağlayabilir, Filistinlilere meşru özyönetim ve devlet kurma özlemlerine dair gerçek bir bakış açısı sunabilir ve tüm bölgeye umut verebilir." tespitini yaptı.

Metsola, kritik bir an içinde olunduğunu belirterek, fırsatın değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

"En iyi fırsat"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise planın savaşı sona erdirmek için "en iyi fırsatı" sunduğunun altını çizdi.

AB'nin planın başarılı olması için yardım etmeye hazır olduğunu yineleyen Kallas, "İsrail planı imzaladı. Hamas, esirleri derhal serbest bırakılmasıyla başlayarak planı gecikmeden kabul etmelidir." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Gazze planı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

AB'den ilk açıklama Birliğe üye ülkeleri temsil eden Konsey Başkanı Antonio Costa'dan dün gece gelmişti. Costa, planı memnuniyetle karşılayarak, tarafları fırsatı değerlendirmeye çağırmıştı.

