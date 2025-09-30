BIST 11.000
MAGAZİN

Güllü'nün serveti ne kadar? Patronu aylık gelirini açıkladı

Güllü'nün serveti ne kadar? Patronu aylık gelirini açıkladı

Geçen hafta Yalova'daki evinin camından aşağı düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, ünlü sanatçının servetine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, ünlü şarkıcının aylık gelirini açıkladı.

Türk arabesk müziğinin güçlü kadın seslerinden 'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcının ölümü büyük üzüntüye neden oldu ancak olayın arkasındaki sır perdesi henüz aralanmadı. Özellikle sosyal medyada Güllü'nün camdan itildiği ve ölümünde çocuklarının parmağı olabileceği iddia edilmişti.

Güllü'nün evindeki kameraya ait görüntülerin tamamı ortaya çıktı. Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi.

Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi. Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği görüldü.

Otopsi raporu çıktı

Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca evde yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu, bu nedenle evi temizleyen kişinin ifadesinin alındığı bildirildi. Yerlerin mayi sabunla (arap sabunu) temizlendiği, sanatçının yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaymış olabileceği belirtildi.

Patronu aylık gelirini açıkladı

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Güllü'nün serveti de merak konusu oldu. Daha önce katıldığı canlı yayınlarda Güllü'nün öldürüldüğünü iddia eden patronu Ferdi Aydın, ünlü sanatçının aylık gelirini açıkladı.

Artık sanatçıların sadece internetteki gelirleriyle bile ayda en az 2-3 milyon kazandığını söyleyen Ferdi Aydın, "2 milyonu boş verin, 1 milyon kazansa; Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan kadın. 500 bin lira biriktirse, senede 6 milyon eder. 30 senede 200 milyon lira serveti olur. Onun için serveti var mıydı, araştırılması lazım” dedi.

Aydın, Güllü'nün sürekli evine tadilat yaptırdığını ve bu nedenle kendisinden de yaklaşık 6-7 milyon TL borç para aldığını öne sürdü.

