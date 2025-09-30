BIST 11.000
İspanya İçişleri Bakanlığı, İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon avroluk sözleşmeyi feshetti

İspanya İçişleri Bakanlığı, jandarmaya mermi tedarik edecek İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon avroluk sözleşmeyi feshetti.

İspanya hükümeti, Gazze'deki soykırıma karşı acil önlemler içeren ve Filistin halkına destek için 23 Eylül'deki Bakanlar Kurulunda aldığı İsrail'e yaptırım kararlarını uygulamaya başladı.

İspanya devlet televizyonu RTVE, İçişleri Bakanlığının jandarma için İsrail mermisi satın alma sözleşmelerinin "yerine getirilmesinin imkansız olması nedeniyle" feshedilmesi sürecine başladığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı kaynak ve belgelerine dayandırılarak verilen haberde, İspanya'da Guardian Homeland Security S.A. tarafından temsil edilen İsrailli IMI Systems LTD şirketinden 6,6 milyon avro değerinde 9x19 milimetre mermi satın alımının feshedilmesine ilişkin belgelerin imzalandığı bildirildi.

Verilen bilgilerde, bunun, İçişleri Bakanlığının İsrailli şirketlerle bağlantılı yürürlükte olan ve feshedilen son sözleşme olduğu kaydedildi.

Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalden kar elde eden İsrailli şirketler soruşturulacak

Öte yandan, Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanlığı da İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından İspanya'ya gelen mal veya hizmetlerin reklamını yapan şirketleri araştıracağını açıkladı.

Bakanlıktan İspanyol basınına verilen bilgilerde, hükümetin İsrail'e yaptırım kararları arasında olan, "hem Filistin'deki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden çıkarılan ürünlerin hem de buralarda sağlanan hizmetlerin reklamının İspanya'da yasaklanması" maddesine göre hareket edildiği belirtildi.

Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalden kar elde ettiği iddia edilen İsrailli şirketleri soruşturacak olan İspanya'daki Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanlığının, bunu yapmak için, Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese'nin temmuzda yayımlanan "İşgal Ekonomisinden Soykırım Ekonomisine" başlıklı raporundaki bilgileri de kullanacağı ifade edildi.

