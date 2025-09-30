Huawei Watch GT 6 serisi Türkiye'de satışa sunuldu

Huawei'nin Watch GT 6 serisi, ön satışlarda Avrupa rekoru kırdığı Türkiye'de bugünden itibaren raflarda yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, giyilebilir teknoloji pazarında öncü konumunda bulunan Huawei, Türkiye pazarındaki başarısını yeni bir seviyeye taşıdı.

Şirket, en gelişmiş akıllı saati WATCH GT 6 serisinin ön satışlarına Avrupa kıtasından en fazla talebin Türkiye'den geldiğini duyurdu. Seri, bugünden itibaren Türkiye'de tüketicilerle de buluştu.

Yeni seri, akıllı saatlerin en büyük sorunu günlük şarj etme zorunluluğunu ortadan kaldıran uzun pil ömrünün yanı sıra gelişmiş sağlık ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor.

Serinin amiral gemisi modelleri, tek bir şarjla üç haftaya kadar kesintisiz kullanım sunuyor. Yeni Watch GT 6, sportif özelliklerinin yanı sıra sağlık ve güvenlik asistanı görevi görüyor.

Özellikle tek başına spor yapanlar veya ileri yaştaki kullanıcılar için hayati öneme sahip "Düşme Algılama" özelliği bulunan seri, ani bir düşüş tespit ettiğinde otomatik olarak önceden belirlenen acil durum kişilerine uyarı gönderiyor.

Huawei Watch GT 6 serisi, "CE" sertifikalı Nabız Dalgası Aritmi Analizi ile kalp sağlığı için önemli bir risk teşkil eden ritim bozukluklarını takip ederek potansiyel sağlık sorunlarına karşı erken uyarıda bulunuyor.

Huawei, Watch GT 6 ile daha önce sadece profesyonel sporcuların kullandığı ve pahalı ekipmanlar gerektiren teknolojileri herkes için ulaşılabilir kılıyor. Özellikle bisiklet tutkunları için geliştirilen Sanal Bisiklet Gücü özelliği, ek bir sensöre ihtiyaç duymadan kullanıcının performansını profesyonel düzeyde analiz etmesini sağlıyor.

Tüm iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarla tam uyumlu çalışan Watch GT 6 serisi, 9 bin 999 liradan başlayan fiyatlar ve EasyFit 3 kayış hediyesiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Watch GT 6 Pro ise 15 bin 999 lira ve HUAWEI FreeBuds SE 3 hediye seçeneğiyle müşterilerle buluştu. Online mağazaya özel bazı modellerde, HUAWEI Akıllı Tartı 3 de hediye ediliyor.

Ayrıca, 30 Ekim'e kadar WATCH GT 6 serisini satın alan ve katılım formunu dolduran tüm kullanıcılar, çekilişe katılarak MateBook D16, FreeArc ve Akıllı Tartı 3 gibi özel ödülleri kazanma şansı yakalıyor.