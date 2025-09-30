BIST 11.000
OPET'ten proje kapsamında okullara destek

OPET, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde yürüttüğü Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar (TYOB) projesi kapsamında Türkiye genelinde okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde "Sosyal Sorumluluk Yarışması" başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Sosyal Sorumluluk Yarışması", OPET'in 2022'de MEB işbirliğinde temizlik ve hijyen konusunda toplumda kültürel dönüşüm hedefiyle hayata geçirdiği TYOB projesi kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde gerçekleştirilecek.

Temizlik ve hijyen konusundaki farkındalığın artırılmasını amaçlayan yarışma kapsamında öğrencilerin, öğretmenlerin liderliğinde okul ve okul çevresine yönelik sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlemesi ve iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tüm eğitim kademelerinde gerçekleştirilecek yarışmada, bu yıl ilk kez köy okulları ayrı bir kategoride değerlendirilecek. Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokul, köy ilkokulu, ortaokul ve lise kademelerinde birinci, ikinci ve üçüncüler olmak üzere toplam 15 kampanya ödüllendirilecek.

"Köy okulları" kategorisinde dereceye giren ihtiyaç sahibi 60 köy ilkokulunun tuvaletleri, üç yıllık periyotta OPET standartlarına göre yenilenecek. Yarışmaya başvurular 10 Aralık'a kadar devam edecek.

Eğitim içerikleri milyonlara ulaştı

Projenin 2022'de hayata geçmesiyle birlikte uzman akademisyenler tarafından hazırlanan eğitim videoları Öğretmen Bilişim Ağı'na (ÖBA), poster, etkinlik kitabı, hijyen ajandası, mesaj kartı ve çizgi film gibi materyaller ise Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) yüklendi.

Bugüne kadar eğitim içerikleri ve proje materyalleri 1 milyonu aşkın öğretmen ve yaklaşık 16 milyon öğrencinin kullanımına sunuldu. Depremden etkilenen 11 ilde ayrıca basılı materyal desteği sağlandı.

Proje kapsamında, geçen yıl düzenlenen "İyi Uygulamalar" Sosyal Sorumluluk Yarışması'na Türkiye genelinde binlerce kampanya katılmış, finale kalan 278 il birincisi arasından 12 kampanya ödüllendirilmişti.

