BIST 10.981
DOLAR 41,59
EURO 48,89
ALTIN 5.078,72
HABER /  GÜNCEL

Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin dış borcunu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin dış borcunu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Haziran itibarıyla 547,7 milyar dolar, net dış borç stokunun da 295 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Abone ol

Bakanlık, 30 Haziran itibarıyla brüt ve net dış borç, Hazine garantili dış borç ve kamu net borç ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 547,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 37,2 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 295 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 20 seviyesinde tespit edildi.

Hazine garantili dış borç stoku da 15,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku, bu dönemde 8 trilyon 932 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 17 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 12 trilyon 647 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 24,1 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
OPET'ten proje kapsamında okullara destek
OPET'ten proje kapsamında okullara destek
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme
Depoları doldurun! Akaryakıta dev zam geliyor
Depoları doldurun! Akaryakıta dev zam geliyor
Aksaray'da trafik kazası! 2 asker şehit oldu
Aksaray'da trafik kazası! 2 asker şehit oldu
İspanya İçişleri Bakanlığı, İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon avroluk sözleşmeyi feshetti
İspanya İçişleri Bakanlığı, İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon avroluk sözleşmeyi feshetti
Huawei Watch GT 6 serisi Türkiye'de satışa sunuldu
Huawei Watch GT 6 serisi Türkiye'de satışa sunuldu
İşte madde madde Trump'ın Gazze planı
İşte madde madde Trump'ın Gazze planı
TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar 2025 sonu prim üretimi hedefini açıkladı
TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar 2025 sonu prim üretimi hedefini açıkladı
Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu
Anadolu Isuzu SamAuto'nun yüzde 75'lik hissesini satın alıyor
Anadolu Isuzu SamAuto'nun yüzde 75'lik hissesini satın alıyor
İstanbul'daki havalimanlarında uçan yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştı
İstanbul'daki havalimanlarında uçan yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştı
Emeklilere 30 bin liraya varan nakit ödül fırsatı
Emeklilere 30 bin liraya varan nakit ödül fırsatı