Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 20'si yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, hafriyat işlerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

2 şüpheli aranıyor

Polis ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 16'sını sabah saatlerinde yakaladı, çalışmanın devamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gözaltına alınanların Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G. Antalyaspor Hafriyat şirketinin ortağı B.Ö, iş insanları R.K. ve R.S. ile A.K, T.K.K, S.K, O.E, F.E, F.F, Ş.A, Y.E.Y, B.M.Z, H.R, H.A, F.Ö, M.K, A.E, E.A, N.Y. olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince, eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan ve bir süre önce ismi "Antalyaspor Kulübü" olarak değiştirilen derneğin binasında arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde de arama gerçekleştirdi. Ekipler, arama yapılan kasaları kilitleyip, anahtarlarını alarak rapor tuttu.