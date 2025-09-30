BIST 11.000
DOLAR 41,59
EURO 48,87
ALTIN 5.080,78
HABER /  GÜNCEL

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 20'si yakalandı.

Abone ol

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, hafriyat işlerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

2 şüpheli aranıyor

Polis ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 16'sını sabah saatlerinde yakaladı, çalışmanın devamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gözaltına alınanların Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G. Antalyaspor Hafriyat şirketinin ortağı B.Ö, iş insanları R.K. ve R.S. ile A.K, T.K.K, S.K, O.E, F.E, F.F, Ş.A, Y.E.Y, B.M.Z, H.R, H.A, F.Ö, M.K, A.E, E.A, N.Y. olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince, eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan ve bir süre önce ismi "Antalyaspor Kulübü" olarak değiştirilen derneğin binasında arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde de arama gerçekleştirdi. Ekipler, arama yapılan kasaları kilitleyip, anahtarlarını alarak rapor tuttu.

ÖNCEKİ HABERLER
Depoları doldurun! Akaryakıta dev zam geliyor
Depoları doldurun! Akaryakıta dev zam geliyor
Aksaray'da trafik kazası! 2 asker şehit oldu
Aksaray'da trafik kazası! 2 asker şehit oldu
İspanya İçişleri Bakanlığı, İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon avroluk sözleşmeyi feshetti
İspanya İçişleri Bakanlığı, İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon avroluk sözleşmeyi feshetti
Huawei Watch GT 6 serisi Türkiye'de satışa sunuldu
Huawei Watch GT 6 serisi Türkiye'de satışa sunuldu
İşte madde madde Trump'ın Gazze planı
İşte madde madde Trump'ın Gazze planı
TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar 2025 sonu prim üretimi hedefini açıkladı
TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar 2025 sonu prim üretimi hedefini açıkladı
Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu
Anadolu Isuzu SamAuto'nun yüzde 75'lik hissesini satın alıyor
Anadolu Isuzu SamAuto'nun yüzde 75'lik hissesini satın alıyor
İstanbul'daki havalimanlarında uçan yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştı
İstanbul'daki havalimanlarında uçan yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştı
Emeklilere 30 bin liraya varan nakit ödül fırsatı
Emeklilere 30 bin liraya varan nakit ödül fırsatı
Güllü'nün serveti ne kadar? Patronu aylık gelirini açıkladı
Güllü'nün serveti ne kadar? Patronu aylık gelirini açıkladı
TOKİ 48 ilde satışa çıkardı peşin ya da taksitli satış fırsatı
TOKİ 48 ilde satışa çıkardı peşin ya da taksitli satış fırsatı