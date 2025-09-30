Depoları doldurun! Akaryakıta dev zam geliyor

Ekim ayının gelmesiyle birlikte yeni zamlar da kendini göstermeye başladı. Sektör kaynaklarının aktardığına göre otogaza perşembe gününden itibaren geçerli geçerli olacak 1 TL zam bekleniyor. Peki özellikle araç sahiplerinin merak ettiği akaryakıt fiyatlarında son durum ne?Abone ol
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasası üzerinde etkili oluyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre otogaza perşembe günü dev zam kapıda.
Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre perşembe gününden itibaren otogaza 1 TL zam bekleniyor.
30 EYLÜL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.19 TL
Motorin litre fiyatı: 54.46 TL
LPG litre fiyatı: 26.51 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.03 TL
Motorin litre fiyatı: 54.31 TL
LPG litre fiyatı: 25.88 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.02 TL
Motorin litre fiyatı: 55.45 TL
LPG litre fiyatı: 26.40 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.35 TL
Motorin litre fiyatı: 55.76 TL
LPG litre fiyatı: 26.33 TL