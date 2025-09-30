27 yaşındaki Pelin'in akıllara durgunluk veren ölümü!

Mersin'den son gelen haber dehşete düşürdü. Tarsus ilçesinde zemine düşen asansördeki 27 yaşındaki Pelin hayatını kaybetti.Abone ol
Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 15 katlı apartmanın 5. katındaki dairede yaşayan Pelin Yaşot Kıyga'nın (27) bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenmeyen nedenle arızalandı.
Daha sonra asansörün zemin düştüğünü duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Beton blokların etkisiyle zemine çakılmış
Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Asansörün üst katlardan kabine düşen beton blokların etkisiyle zemine çakıldığı iddia edildi.