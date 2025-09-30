BIST 10.959
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e çağrı: Yanlış karardan dön

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan' protesto için TBMM yeni yasama yılı açılına katılmayacaklarını açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Arınç, Sayın CHP Genel Başkanı’ndan ricam, bu yanlış karardan dönülmesi ve 1 Ekim günü parlamento çatısı altında birlikte olmaktır." dedi.

CHP'nin TBMM yeni yasama yılı açılışına katılmama kararı tartışmalara neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ayağa kalksak geçen seneki gibi cumhurbaşkanı gibi karşılaşsak öyle olmadığı belli. Otursak dinlesek bize ne yaptığı belli. Bu sene yapılmayanı yapıyoruz cumhurbaşkanı geldiğinde ne ayakta ne oturarak onu karşılamıyoruz" dedi.

"Bu kararı yanlış buluyorum"

22. TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP'nin söz konusu kararına X hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Arınç, şöyle dedi:

"CHP’nin, CHP’li belediye başkanlarına ve parti olarak doğrudan kendilerine operasyon yapıldığını düşündükleri, bunu da protesto etmek adına 1 Ekim’de yapılacak olan TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı’na katılmayacağı ifade ediliyor. Bu kararı yanlış buluyorum.

Anayasa ve içtüzüğe göre TBMM, yasama yılına 1 Ekim’de başlar ve özel gündemle toplanır. Geleneksel olarak da isterse Cumhurbaşkanımız konuşma yapabilir. Meclis için en önemli günlerden biri bugündür. Bugüne kadar tüm partiler, farklı görüşlerde olsalar bile, sayısal olarak az ya da çok bu oturumlara katılım göstermişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanını sevmek veya eleştirmek herkesin hakkıdır; fakat saygı göstermekte de hiçbir kusur gösterilmemelidir. TBMM, millet iradesinin tecelligâhı ve demokrasinin kalbidir. Siyasî partiler ve milletvekillerinin varlık sebebidir; milletin gözbebeğidir.

"BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞTİR"
CHP, katılmama kararı ile aslında Meclis’e karşı tavır almakta ve bu da Meclis’in saygınlığına zarar vermektedir. CHP köklü bir partidir ve ana muhalefet partisinin açılış oturumlarında Meclis’i boykot etmesi bugüne kadar görülmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanını veya Meclis Başkanını eleştirebiliriz; ancak kendilerine saygı duymakla da yükümlüyüz. Onlara karşı protesto yapılacak yer TBMM’nin bizatihi kendisi değildir. Başka zaman ve zeminlerde itirazlarınızı ortaya koyar, demokratik eylem yapabilirsiniz.

İki dönem, beş yıl süreyle bu yüce kurumun başkanı olarak görev yaptım. Görevde olduğum dönemde en büyük önceliğim TBMM’nin ve milletvekillerinin itibarını yükseltmekti. Bugüne kadar Meclisimizden gelen her davete koşarak katıldım. O yüce kuruma saygı gösterdim."

Sayın CHP Genel Başkanı’ndan ricam, bu yanlış karardan dönülmesi ve 1 Ekim günü parlamento çatısı altında birlikte olmaktır."

