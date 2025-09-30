İSKİ duyurdu: Su faturalarında yeni dönem

İSKİ, dijital hizmetlerine "Kendi Faturanı Kendin Oluştur" uygulamasını ekledi. Yeni sistem sayesinde İstanbul'daki konutlar, kırsal yerleşimler ve resmi kurum aboneleri, sayaçlarını kendileri okuyup fotoğrafını çekerek e-Şube üzerinden faturalarını anında oluşturabilecek.

İstanbul'da su faturalandırma sürecinde yeni bir dönem başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), akıllı abone hizmetlerine bir yenisini ekledi. “Kendi Faturanı Kendin Oluştur” uygulamasıyla İstanbullular, sayaçlarını kendileri okuyarak faturalarını İSKİ e-Şube üzerinden düzenleyebilecek.

Yeni sistem; İstanbul’daki tüm konut abonelerinin yanı sıra kırsal yerleşimlerde yaşayan kullanıcıları, yazlık bölgelerdeki aboneleri ile resmi kurum ve belediye grubu abonelerini kapsıyor. Aboneler, e-Şube’ye giriş yaparak sayaç endeks bilgilerini ve sayaç fotoğraflarını yükledikten sonra doğrulama kodu ile işlemlerini tamamlayabiliyor.

İSKİ, uygulamanın güvenliğini artırmak için özel kontroller geliştirdi. Önceki endeksten düşük değer girilmesi halinde kullanıcılar otomatik olarak itiraz ekranına yönlendiriliyor. Ayrıca genel kullanım ortalamasına göre yüzde 80’in üzerinde farklılık tespit edilirse sistem uyarı veriyor. Böylece yanlış beyanların önlenmesi ve işlem güvenliği sağlanıyor.

Kurum, bu sistemin dijitalleşme hedeflerine katkı sağladığını ve çevre dostu bir yaklaşım içerdiğini vurguladı. Kağıt tüketimini azaltacak dijital fatura uygulamasıyla hem işlem süreçlerinin kolaylaşacağı hem de doğa dostu hizmetlerin yaygınlaşacağı belirtildi.

İSKİ’nin “Kendi Faturanı Kendin Oluştur” uygulaması, abonelere faturalarını hızlı, güvenli ve çevreci bir yöntemle oluşturma fırsatı sunuyor. Kurum, dijitalleşme odaklı projeleriyle hem vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı hem de çevreye katkıda bulunmayı hedefliyor.