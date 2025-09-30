BIST 10.959
DOLAR 41,58
EURO 48,85
ALTIN 5.100,42
HABER /  GÜNCEL

İSKİ duyurdu: Su faturalarında yeni dönem

İSKİ duyurdu: Su faturalarında yeni dönem

İSKİ, dijital hizmetlerine "Kendi Faturanı Kendin Oluştur" uygulamasını ekledi. Yeni sistem sayesinde İstanbul'daki konutlar, kırsal yerleşimler ve resmi kurum aboneleri, sayaçlarını kendileri okuyup fotoğrafını çekerek e-Şube üzerinden faturalarını anında oluşturabilecek.

Abone ol

İstanbul'da su faturalandırma sürecinde yeni bir dönem başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), akıllı abone hizmetlerine bir yenisini ekledi. “Kendi Faturanı Kendin Oluştur” uygulamasıyla İstanbullular, sayaçlarını kendileri okuyarak faturalarını İSKİ e-Şube üzerinden düzenleyebilecek.

Yeni sistem; İstanbul’daki tüm konut abonelerinin yanı sıra kırsal yerleşimlerde yaşayan kullanıcıları, yazlık bölgelerdeki aboneleri ile resmi kurum ve belediye grubu abonelerini kapsıyor. Aboneler, e-Şube’ye giriş yaparak sayaç endeks bilgilerini ve sayaç fotoğraflarını yükledikten sonra doğrulama kodu ile işlemlerini tamamlayabiliyor.

İSKİ, uygulamanın güvenliğini artırmak için özel kontroller geliştirdi. Önceki endeksten düşük değer girilmesi halinde kullanıcılar otomatik olarak itiraz ekranına yönlendiriliyor. Ayrıca genel kullanım ortalamasına göre yüzde 80’in üzerinde farklılık tespit edilirse sistem uyarı veriyor. Böylece yanlış beyanların önlenmesi ve işlem güvenliği sağlanıyor.

Kurum, bu sistemin dijitalleşme hedeflerine katkı sağladığını ve çevre dostu bir yaklaşım içerdiğini vurguladı. Kağıt tüketimini azaltacak dijital fatura uygulamasıyla hem işlem süreçlerinin kolaylaşacağı hem de doğa dostu hizmetlerin yaygınlaşacağı belirtildi.

İSKİ’nin “Kendi Faturanı Kendin Oluştur” uygulaması, abonelere faturalarını hızlı, güvenli ve çevreci bir yöntemle oluşturma fırsatı sunuyor. Kurum, dijitalleşme odaklı projeleriyle hem vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı hem de çevreye katkıda bulunmayı hedefliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bunu yapanlar yandı! Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hesabınıza el koyulabilir...
Bunu yapanlar yandı! Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hesabınıza el koyulabilir...
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor! Erdoğan ne mesaj verecek?
Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor! Erdoğan ne mesaj verecek?
İspanya'da 19 yaşındaki kaleci başına darbe aldı hayatını kaybetti
İspanya'da 19 yaşındaki kaleci başına darbe aldı hayatını kaybetti
Bayraktar duyurdu: 250 milyon dolarlık rüzgar enerjisi yatırımı
Bayraktar duyurdu: 250 milyon dolarlık rüzgar enerjisi yatırımı
Bir belediye başkanı daha mı ayrılacak? CHP'de istifa depremi sürüyor!
Bir belediye başkanı daha mı ayrılacak? CHP'de istifa depremi sürüyor!
Arzum sermayesini 600 milyon liraya yükseltti
Arzum sermayesini 600 milyon liraya yükseltti
27 yaşındaki Pelin'in akıllara durgunluk veren ölümü!
27 yaşındaki Pelin'in akıllara durgunluk veren ölümü!
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e çağrı: Yanlış karardan dön
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e çağrı: Yanlış karardan dön
Marmaray'da çocuklarının yanında saldırmıştı! Cezası belli oldu, savunmasına bakın ne dedi
Marmaray'da çocuklarının yanında saldırmıştı! Cezası belli oldu, savunmasına bakın ne dedi
Trablus’taki Osmanlı eseri "Gürcü Cami" eşsiz çini süslemeleriyle zamana meydan okuyor
Trablus’taki Osmanlı eseri "Gürcü Cami" eşsiz çini süslemeleriyle zamana meydan okuyor
12 yaşındaki çocuk üvey babasını öldürdü!
12 yaşındaki çocuk üvey babasını öldürdü!