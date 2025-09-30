BIST 10.959
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Başoğlu, bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini ifade etti.

"Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim"

Bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini ifade eden Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum." dedi.

