İki büyük ilde su krizi! Sadece 6 günlük suyu kaldı

Türkiye'nin önemli şehirlerinden Ankara ve Bursa'da da su krizi tehlikeli boyutlara ulaştı. Yağış alamayan bu illerde su krizi başladı. Yapılan açıklamalara göre su kesintileri kapıda. Bursa'nın sadece 6 günlük suyu kaldı.

Türkiye'nin önemli şehirlerinden Bursa'da da su krizi tehlikeli boyutlara ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yaptığı açıklama ile kentte sadece 6 günlük su kaldığı bildirildi.

KRİTİK BARAJLARDA SON DURUM

Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan iki ana barajdan biri olan Nilüfer Barajı’nda suyun tamamen tükendiği belirtildi. İhtiyacın büyük bir kısmını karşılayan Doğancı Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 5 seviyesine kadar düştü. Barajda, her gün su seviyesinin yaklaşık 25 santim azaldığı kaydedildi.

Bursa’nın suyunun kaynak dağılımı şu şekilde: yüzde 50’si Doğancı Barajı’ndan, yüzde 15’i pınar kaynaklarından ve yüzde 35’i ise BUSKİ’ye ait 155 derin kuyudan sağlanıyor. Ancak yeraltı su seviyelerinde de ciddi düşüşler olduğu ve kuyuların seviyesinin 250 metre civarına gerilediği bildirildi.

BAŞKAN BOZBEY’DEN KESİNTİ UYARISI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mevcut krize karşı yağış beklentisinin yanı sıra tasarruf yapılmasına da dikkat çekti. Yapılan açıklamada, şu anda Bursa'da planlı su kesintilerinin henüz başlamadığı, ancak yağmur yağmaması durumunda planlı su kesintilerinin de yapılacağı net bir şekilde ifade edildi. Başkan Bozbey’in, böyle bir durumun başlaması halinde vatandaşlara bir bildiri yapacağı da aktarıldı.

Koçak, mevcut durumun sadece barajlardaki doluluk değil, aynı zamanda Bursa’nın mutfaklarında, çeşmelerinde ve tarlalarında hayatın devam edip etmeyeceğini belirleyen en kritik nokta olduğunun altını çizerek, tüm Bursalıların tek beklentisinin yağmur yağışı ve tasarruf tedbirlerine uyulması olduğunu belirtti. Vatandaşlar, su krizi nedeniyle büyük bir tedirginlik yaşıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde 6 Ekim’e kadar dönüşümlü su kesintilerinin uygulanacağını duyurdu.

ASKİ'den yapılan açıklamada, Ankara'ya Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarından paçallama ile günde ortalama 1530 bin metreküp su sağladığı, verilen suyun üçte birinin Kesikköprü'den gelen 3 hattan tedarik edildiği belirtildi.

"DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU KESİNTİSİ YAPILACAK"

Açıklamada, 17 Eylül'de 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında arızalar meydana geldiği belirtilerek, Ankara'ya Kızılırmak'tan verilen su miktarının 300 bin metreküp azaldığı ifade edildi.

Defalarca arızalanan CTP hatların çelik hatlarla değiştirilmesi için imalata başlandığı ve yaklaşık 1 hafta süreceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi de kritik seviyelere düştüğü için 6 Ekim tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi yapılacaktır. Su kesintilerinin hayatın olağan akışını asgari düzeyde etkilemesi için her türlü çaba gösterilmektedir. Bu çerçevede, bugün saat 09.00 itibarıyla Eryaman bölgesi, Susuz ile Kazan Saray bölgesinde kesinti yapılmıştır. Hatta yarın saat 09.00 itibarıyla yeniden su verilecektir. Halkımızın kuraklıkla mücadele kapsamında gösterdiği hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."