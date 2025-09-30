Enpara Bank A.Ş'tan iddialara ilişkin açıklama

QNB'den ayrılarak bağımsız bir banka haline gelen Enpara'da müşterilerin IBAN adresi 27 Eylül itibarıyla tamamen değişti. Geçiş sonrası müşterilerin işlemlerinde aksaklıklar yaşandığına dair iddialara ilişkin haberleri, Enpara Bank A.Ş. yaptığı yazılı açıklamayla yalanladı.

Enpara, QNB Finansbank’tan ayrılarak kendi bankacılık lisansı altında faaliyet göstermeye başladı. Son dönemde bankacılık işlemlerinde aksaklıklar yaşandığına dair çıkan haberler üzerine Enpara Bank A.Ş açıklama yaptı.

2012 yılından bu yana QNB Bank A.Ş. (QNB) çatısı altında faaliyetlerine devam eden Enpara.com’un (3663 Enpara Şubesi) yine QNB Group (Q.P.S.C.) çatısı altında kurulan ve faaliyete geçen Enpara Bank A.Ş.’ye devredilmesine yönelik kısmi bölünme işlemi ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 28 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanmıştır. Toplamda 8.3 milyon Enpara.com müşterisinin Enpara Bank’a devir işlemi 27 Eylül 2025 tarihinde herhangi bir sorun olmadan, başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Bazı haber kaynaklarında ve sosyal medya platformlarında, bu geçiş sürecinde müşterilerimizin işlemlerinde aksaklık yaşadığına dair gerçeği yansıtmayan haberler ve bilgiler paylaşıldığını görüyoruz. Bu haberlerin doğru olmadığını sizlerle paylaşırken, tüm müşterilerimize son iki ayda geçiş sürecine ilişkin yaptığımız bilgilendirmeleri sizlerin aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Enpara.com’un Enpara Bank A.Ş.’ye devir süreciyle ilgili yanlış bilgilerin düzeltilmesi konusunda hassasiyetinizi rica ederiz.

Enpara.com olarak 24 Temmuz 2025 tarihinden itibaren tüm müşterilerimize, düzenli olarak ve sık aralıklarla SMS, mobil bildirim, internet ve cep şube giriş ekranları üzerinden düzenli bildirim göndererek devir işlemleri ve yapılacaklar konusunda tüm süreç hakkında açıklama yapılmıştır. Açıklamayı görmeyen müşterilerimiz https://www.enpara.com web sitemizin ”Duyurular” adımından detaylı bilgiye sahip olabilirler. EFT ve SWIFT sistemleri üzerinden para transferlerinin yapılamadığına dair haber ve bilgilendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Geçiş sürecinden önce yaptığımız bilgilendirmeler neticesinde müşterilerimizin EFT ve SWIFT transferlerinde aksaklık yaşamamaları için 90 gün boyunca eski IBAN’larından yeni IBAN’larına para transferini yapabilmek için ilgili talimatı onaylamaları istenmiştir. Sorun yaşadığını ileten müşterilerin işlemleri üzerinden yapılan incelemeler neticesinde bahsi geçen işlemlerin tutar sınırı itibarıyla FAST sistemi dahilinde kaldığı (100.000 TL altı) tespit edilmiştir. İlgili bilgilendirmelerde de vurgulandığı üzere geçiş sonrasında yeni hesaba iletilecek işlemler EFT ve SWIFT işlemleriyle sınırlıdır. FAST işlemlerinde göndericiye anında hatalı IBAN bilgisi verildiği için FAST işlemlerinin talimat kapsamında olmadığı müşterilerimizle hem talimat ekranında hem de duyurularımızda paylaşılmıştır. Talimata onay veren müşterilerimizin EFT ve SWIFT işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Enpara.com’un QNB’den Enpara Bank A.Ş.’ye planlanan devri kapsamında Enpara.com’daki hesaplarınız devir tarihinde Enpara Bank A.Ş.’ye otomatik olarak devredilmiştir. Mevzuat gereği banka kodu değişeceği için Enpara Bank hesaplarına ait IBAN’lar da yasal zorunluluk nedeniyle mecburen değişmiştir.

EFT, FAST, havale ve fatura ödeme işlemleri her zaman olduğu gibi ömür boyu ücretsiz olmaya devam edecektir.

Müşterilerimiz mevcuttaki Encard varsa Enpara.com Kredi Kartı ve sanal kartlarını herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın mevcut kart numaraları ve şifreleri ile her zaman olduğu gibi ömür boyu aidat ödemeden kullanmaya devam edebileceklerdir.

Müşterilerimiz eski hesap hareketlerine ve dekontlarına Enpara Bank Cep Şubesi üzerinden her zaman erişebilecekler. İhtiyaç duyduklarında ıslak imzalı ve kaşeli belgeleri yine Enpara.com Çözüm Merkezi’nden talep edebileceklerdir.