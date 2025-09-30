Özgür Özel'den Gazze planına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına ilişkin, "Tüm endişelerimizi muhafaza ederek, Gazze'de ateşkesin sağlanmasından, günahsız Filistinlilerin İsrail kırımından kurtulma ümidinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, CHP olarak Filistin sorununu tarihsel bir tutarlılık ve vicdani bir kararlılıkla her zaman sahiplendiklerini ve Gazze'deki insanlık dramına en sert tepkiyi gösterdiklerini belirtti.

Filistin'de her gün çocuk ve kadınların da içinde olduğu yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Tüm endişelerimizi muhafaza ederek, Gazze'de ateşkesin sağlanmasından, günahsız Filistinlilerin İsrail kırımından kurtulma ümidinden memnuniyet duyuyoruz. Açıklanan planda bizim en başından beri hassasiyet gösterdiğimiz bazı hususların yer aldığını görüyoruz. Gazze'nin İsrail tarafından ilhak edilmeyecek ve İsrail ordusunun geri çekilecek olmasını destekliyoruz. İnsani yardıma izin verilecek olmasını, Filistinlilerin tehcire zorlanmayacak olmasını ve göçmek zorunda bırakılan Filistinlilere geri dönme imkanı sağlanmasını destekliyoruz. Rehinelerin serbest bırakılmasını olumlu buluyoruz."

Özel, Türkiye'nin barışın korunması için sorumluluk alması gerektiğine işaret ederek, "Biz ana muhalefet partisi olarak bunu destekleriz. Filistin'de oluşturulacak bir barış gücünün parçası olmak da buna dahildir." ifadesini kullandı.

"Her türlü çözüm sürecinde Filistinliler yer almalı"

Hem Hamas'ın hem de Netanyahu kabinesindeki bazı "şahin" isimlerin plana direnme, süreci zora sokmaya çalışma ihtimalinin olduğuna dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Planın hayata geçmesi için Hamas'ın kabulü önemli. Yoksa, çatışmalar tekrar başlayabilir. Süreci dikkatle takip ediyoruz. Tüm bunlarla birlikte, Filistin sorununun çözümü için iki noktanın dikkate alınması gerektiğinin altını çizmeliyiz. Filistin'in geleceğini ilgilendiren her türlü çözüm sürecinde Filistinlilerin yer alması gerekir. Bu sürecin, 'İki Devletli Çözüm' talebine engel olmaması gerekir. Nihai çözümün ancak iki devletli bir yapıyla gerçekleşeceğini tekrar ediyor, bu konudaki Birleşmiş Milletler kararını hatırlatıyoruz. ABD-İngiltere'nin, Filistinlilere sormadan hazırladığı, BM'nin görevini insani yardımların ulaştırılmasına indirgeyen, Gazze'nin başına Irak işgalini desteklemiş Tony Blair'i getirmeyi hedefleyen bu plana ilişkin yaklaşımımızı Aliya İzzetbegoviç'in şu sözleriyle özetleyebilirim, 'Bu adil bir barış değil ama kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir.'"